CPJ pide que se investigue agresión contra cinco periodistas en Lima el día del voto de confianza

El camarógrafo Carlos Huamán contó que al menos cinco periodistas fueron golpeados y empujados cuando cubrían el voto de confianza. | Fuente: John Reyes

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) pidió este jueves a las autoridades peruanas que investiguen los recientes ataques contra cinco periodistas, perpetrados por simpatizantes del presidente Pedro Castillo en el exterior de la sede del Congreso, en Lima.

"Durante una votación realizada el 8 de marzo para aprobar el nuevo gabinete de Castillo, los partidarios del presidente golpearon y empujaron a cinco periodistas y dañaron parte de su equipo", aseguró el CPJ en una nota difundida hoy.

Los reporteros estaban informando sobre las protestas en favor y en contra del Gobierno, que se llevaban a cabo afuera del edificio del Congreso.

Un camarógrafo del canal Latina TV fue lanzado al suelo y despojado de su cámara, que terminó rota, y una fotógrafa del semanario Caretas fue arrastrada del cabello por presuntos simpatizantes del Gobierno de Pedro Castillo, según denunció el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).

Asimismo, los fotógrafos del diario Uno y La República, así como uno de un medio extranjero, fueron empujados, golpeados y arañados.

"Las autoridades peruanas deben enviar un mensaje inequívoco de que la violencia contra la prensa es inaceptable y que quienes ataquen a los periodistas serán llevados ante la justicia", dijo la coordinadora de CPJ para Latinoamérica y el Caribe, Natalie Southwick, citada en la nota.

Southwick insistió en que el presidente Castillo y su Gobierno "deben ser conscientes de que la retórica antiprensa de altos funcionarios públicos es peligrosa y puede derivar en violencia real contra los periodistas".

En este sentido, el CPJ destacó que el ministro de Interior, Alfonso Chávarry, denunció los ataques y dijo que estaban siendo investigados.

Sin medidas

Al respecto, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) emitió un comunicado en el que condena estos actos violentos y señala quiénes fueron las personas agredidas por "simpatizantes del presidente Pedro Castillo". Uno de ellos fue Carlos Huamán, camarógrafo de Latina, y también la fotógrafa Romina Solorzano, de la revista Caretas, los reporteros gráficos Diego Vertiz, de Diario Uno, John Reyes, de La República, y uno más de una agencia internacional.

"IPYS protesta por estos actos de violencia contra los y las reporteras, que tienen como finalidad perjudicar la cobertura de temas de alto interés público, violando el derecho a la información y poniendo en riesgo la seguridad de los periodistas", indica la organización en su mensaje.



El camarógrafo Carlos Huamán contó a RPP Noticias que al menos cinco periodistas fueron golpeados y empujados cuando se encontraban cubriendo las manifestaciones de los grupos a favor y en contra del gobierno de Pedro Castillo.

Según relató, se encontraban entre los dos bandos de manifestantes protegidos por el cordón policial. Sin embargo, cuando los agentes se retiraron, "dejan avanzar a una gran cantidad de manifestantes que nos cierran el paso y la prensa queda en el medio".

"Tratamos de salir en fila india y cuando estoy por salir, me cierra un grupo, me impide salir, ahí empiezan los jalones, empujones, golpes, mi cámara la jalaron, cayó al piso, me rompieron la luz de la cámara", narró.

(Con información de EFE)