CTP anuncia que no asistirá a ceremonias del Gobierno por el Día del Trabajo

El secretario general de la CTP, Elías Grijalva (medio), estuvo acompañado de Benigno Chirinos (izq.), presidente de la CTP, y Víctor Irala (der.), de la CATP. | Fuente: CTP

La Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) expresó que no participará de ninguna ceremonia organizada por el Gobierno con motivo del Día del Trabajo, que se celebrará este miércoles 1 de mayo, .

"De manera unánime hemos decidido que no atenderemos invitación alguna de Palacio de Gobierno porque sencillamente no hay nada qué celebrar en el Día del Trabajo. Por el contrario, hay muchos temas pendientes de solución y no queremos prestarnos a alguna foto protocolar como si todo fuera felicidad en el sector laboral", dijo el secertario general de la organización, Elías Grijalva.

El dirigente sindical adelantó que este miércoles, la CTP "se movilizará por las principales calles de Lima como una forma de rechazar la política neoliberal impuesta por el Poder Ejecutivo".



"Y así se lo hicimos saber al presidente de la República, Martín Vizcarra, en la reunión que sostuvimos en Palacio de Gobierno el pasado martes 16 de baril", aseguró.

Entre las principales demandas de la CTP están el aumento del sueldo mínimo a por lo menos a 1,600 soles, monto que según explican es lo que representa hoy cubrir la canasta básica familiar. Además de el aumento a los jubilados, la eliminación de contratos CAS y de tercereización, y dejar sin efecto la flexibilización laboral, que según ellos ha dejado traídos despidos arbitrarios.