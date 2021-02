| Fuente: AFP

La presidenta del Consejo de Ministros anunció ayer que la cuarentena se prolongará durante dos semanas más en las diez regiones consideradas de peligro extremo: Lima, Callao, Lima provincias, Ica, Ancash, Huancavelica, Junín, Pasco. Huánuco y Apurímac. A ellas serán añadidas 32 provincias en las que los índices del contagio no han podido ser reducidos. Violeta Bermudez reiteró que en caso de que las cifras mejorasen antes del 28 de febrero, las medidas restrictivas podrían ser aligeradas. Informó también que 7,200 personas han sido vacunadas, todas ellas miembros de los equipos sanitarios del Minsa, EsSalud, sanidad militar y policial, así como de clínicas privadas. En total se han creado 54 puntos de vacunación, 19 en Lima y 35 en regiones. Bermudez precisó que más de un millón de dosis de la empresa Pfizer llegarán a nuestro país entre marzo y abril. Por su parte, el ministro de Economía confirmó que el bono de compensación comenzará a ser distribuido el proximo miércoles 17 y que en breve se lanzará un Fondo de Apoyo a las Empresas dedicadas al turismo. La ministra de Salud reconoció el grave deficit de oxígeno medicinal, pero no dio explicaciones claras sobre las razones por las que nos hallamos expuestos a esa carencia.

La versión en lengua española del New York Times publica un artículo del politólogo Gaspard Estrada sobre el fin del caso Lava Jato en Brasil. Estrada constata que algunos consideran que se trató del “mayor esfuerzo de lucha contra la impunidad” en la historia de la región, mientras que para otros no fue sino “un ejemplo más de la politización de la justicia que nació con severas fallas de origen”. El autor menciona una triste coincidencia: el mismo día en que se disuelve el equipo especial Lava Jato se elige como presidente de la Cámara de Diputados a Arthur Lira, un político investigado por presuntos casos de corrupción. El descrédito de la operación Lava Jato se ha agravado por la reciente difusión de audios en los que se oye conversaciones de fiscales con el por entonces emblemático juez Sergio Moro, lo que confirmaría el sesgo político de las investigaciones, en particular las que condujeron a la detención más importante, la del expresidente Lula. Y en el Perú, ¿cuáles serán los resultados finales de nuestro caso Lava Jato? ¿Se podrán probar las acusaciones formuladas por la Fiscalía? ¿Es solo la pandemia la que ha frenado el ritmo de las investigaciones, hasta el punto de que nunca supimos las identidades de los famosos personajes con codinomes? Por ahora, lo único seguro es que hay que “reforzar los instrumentos para terminar con la relación incestuosa entre el dinero y la política”.

Y por si faltaran pruebas sobre lo mucho que no sabemos de la COVID-19, vale la pena mencionar el caso de una religiosa francesa de 116 años, Sor Andrea Randon, la persona más anciana de Europa, solo superada en el mundo por una japonesa nacida un año antes que ella. Sor Andrea fue infectada de la misma manera que la mayoría de sus compañeras en un asilo de ancianos de la sureña ciudad portuaria de Toulon. La COVID-19 costó la vida a doce de sus compañeras, pero la monja centenaria se recuperó, tanto que pudo declarar a la televisión francesa que no le hubiera importado morir porque quería volver a ver a sus abuelos, nacidos en la época de Napoleón III. “Espero que Dios no se demore mucho en recogerme, ya está exagerando. Pero puesto que sigo viva, precisó, quiero festejar este jueves mi cumpleaños 117”. No sabemos si se lo autorizarán en el asilo en el que vive.



Las cosas como son