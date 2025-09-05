Cumbre PYME APEC 2025: evento de emprendedores más grande a nivel nacional se realizará este 9 de septiembre

La edición 2025 de la Cumbre Pyme APEC 2025 llegará a las regiones del país vía streaming con el apoyo de PROMPERÚ. El evento también cuenta con el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y la Asociación de mujeres industriales y empresarias del Perú (MISUR).

Con el objetivo de resaltar el papel estratégico de las pequeñas y medianas empresas, el próximo martes 9 de septiembre se desarrollará la XVII Cumbre PYME del APEC, el evento de emprendedores más grandes del país, organizado por ComexPerú, en su rol de Secretaría Técnica del Consejo Consultivo Empresarial del APEC – Capítulo Perú (ABAC Perú), bajo el lema “Eres PYME APEC, eres Grande”.

La edición 2025 de la cumbre, que tendrá como sede el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja, cuenta con el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); PROMPERÚ; y la Asociación de mujeres industriales y empresarias del Perú (MISUR).

“La Cumbre PYME APEC se consolida como una plataforma estratégica para el fortalecimiento de capacidades, la innovación y la generación de oportunidades comerciales, reafirmando el liderazgo del Perú en la región y su compromiso con un desarrollo inclusivo y sostenible. En ese marco, para esta edición esperamos más de 1,500 emprendedores”, dijo ComexPerú.

Como parte del evento se realizarán debates que girarán en torno a la transformación digital, el acceso a financiamiento, la sostenibilidad con enfoque innovador, la expansión a mercados internacionales y la agenda PYME al 2026, estos espacios serán encabezados por destacados empresarios y autoridades nacionales.

Entre los principales expositores figuran Juan Stoessel, CEO de Casa Andina; Rubén Sánchez, CEO de Grupo San Antonio; Natalia Llanos, directora comercial de TikTok Perú; y Diego Macera, director del IPE. Asimismo, participarán autoridades como el ministro de la Producción, Sergio González; y la superintendente de la SUNAT, Marilú Llerena.

La programación de la XVII Cumbre PYME del APEC incluye también la apertura del Salón MYPE APEC, con el apoyo de PROMPERÚ, MINAM y PRODUCE, donde más de 12 empresas de Lima y regiones exhibirán y comercializarán sus productos. Para más información sobre la programación, ponentes y adquisición de entradas para la XVIII Cumbre PYME APEC 2025, visite: www.cumbrepyme.org/