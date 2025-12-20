PNP investiga ataque a balazos contra vehículo de periodista del Callao

En diálogo con RPP, Anthony Rumiche contó que, al momento del ataque, se encontraba dentro de su vivienda junto con su menor hijo. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú condenó el atentado y exhortó a las autoridades celeridad en las investigaciones.

La Policía Nacional investiga el ataque a balazos contra el vehículo del periodista Anthony Rumiche, del portal Prensa Callao TV; hecho que ocurrió frente a la casa del profesional, en la provincia constitucional.

Según pudo conocer RPP, las cámaras de seguridad captaron a tres sujetos desconocidos que llegan a bordo de una motocicleta y realizan disparos contra el automóvil.

El afectado contó que, mientras ocurrían los disparos, se encontraba con su menor hijo dentro de su casa. El periodista vinculó el hecho con sus investigaciones a la gestión de Ciro Castillo -hoy prófugo de la justicia- como gobernador regional del Callao.

"Estaba atendiendo a mi hijo y escucho una ráfaga de balazos, y se me asusta, porque lo escuchó tan cerca que yo también me alerté un poco. Mi hijo se asustó, le tuve que poner a buen recaudo, tuve que ingresar hacia mi hacia mi habitación para cerrar la puerta y tuve que abrir la puerta para ver qué pasaba y uno de mis compañeros ingresa a decirme que habían atrasado mi auto", declaró.

"Se me ha brindado protección, resguardo policial, ha estado aquí personal como el jefe de la región Callao. Sí, tengo indicios de que esto se daría a investigaciones periodísticas realizadas al gobierno regional del Callao, el hoy prófugo Ciro Castillo", añadió.

Antonhy Rumiche ha pedido garantías de su vida y se encuentra utilizando chaleco antibalas por precaución.

ANP condena ataque contra periodista y pide celeridad en la investigación

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) condenó el ataque contra el vehículo del periodista.

De acuerdo con el gremio, Anthony Rumiche vinculó el atentado “directamente con sus recientes investigaciones sobre el presunto uso de fondos destinados a colegios para campañas políticas, así como notas periodísticas sobre una supuesta organización criminal liderada por autoridades regionales”.

Ante la situación, la ANP exigió a la PNP y al Ministerio Público "actuar con la máxima diligencia y celeridad, desarrollando investigaciones exhaustivas, que permitan identificar y sancionar" a los autores del atentado.