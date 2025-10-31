Cusco: así es la nueva ruta a Choquequirao que promete reducir el tiempo de viaje a solo 8 horas

La nueva ruta a Choquequirao ofrece paisajes tropicales con cascadas, abundante vegetación y diversas especies de flora y fauna. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Yimmi Aguilar

Un proyecto que se inició en 2007

Aguilar, tras más de 40 visitas a Choquequirao por la ruta tradicional de Cachora, identificó la necesidad de una alternativa más rápida. “La ruta anterior implicaba subir y bajar más de 4,000 metros sobre el nivel del mar y atravesar el río Apurímac. Por eso exploramos esta nueva vía desde 2007”, contó el promotor.

El proyecto presentado a la Municipalidad de Santa Teresa en 2022 ya registra un 90 % de avance, faltando únicamente la señalización. Incluye mejoramiento de 10,5 km de camino afirmado, construcción de muros de contención y 7 paradores turísticos, instalación de señales de seguridad y turismo, tres miradores para apreciar el paisaje, revegetalización de 2,500 m² con especies nativas y mejoramiento de andenerías tradicionales.