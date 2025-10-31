Nueva ruta turística reducirá de tres días a ocho horas la caminata al sitio arqueológico de Choquequirao

Una nueva ruta para llegar al parque arqueológico inca de Choquequirao, en Cusco, permitirá reducir el tiempo de caminata necesario para acceder al sitio, de tres días a ocho horas.

El trayecto, propuesto por Jimmy Aguilar -ciudadano de la zona-, ha comenzado a ser implementado por la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, ubicado en la provincia de La Convención.

El proyecto busca que los turistas que deseen visitar el sitio arqueológico de Choquequirao ya no tengan que realizar el trayecto largo que comienza en Apurímac, sino que utilicen la nueva ruta desde Santa Teresa, la cual ya tiene un 90 % de avance.

Jimmy Aguilar, quien ha viajado constantemente a Choquequirao y conoce bien la zona, presentó el proyecto de reforzamiento de la vía que ya era utilizada por comuneros locales para llevar su ganado.

Cabe señalar que la ejecución de esta trocha, con descansos para turistas, se inició en el año 2022.

Esta vía terrestre, de aproximadamente 13 kilómetros, está diseñada para el excursionismo o senderismo.

Además, ofrece a los caminantes la posibilidad de observar vegetación, cascadas y vistas panorámicas del cañón de Apurímac.