Tragedia en La Libertad: al menos cinco muertos y un herido dejó caída de un colectivo a un abismo en Otuzco

Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), la Policía y las brigadas realizan labores de rescate para recuperar los cuerpos de las víctimas.
| Fuente: Difusión
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Las autoridades llegaron a la zona para iniciar las labores de rescate y recuperar los cuerpos de las víctimas, que aún no han sido identificadas.

Al menos cinco personas fallecieron y una resultó herida tras la caída de un colectivo a un abismo en la zona de Tayahual, en el sector de Sol Radiante, en el distrito y provincia de Otuzco, en la región La Libertad. Así informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer).

Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), la Policía y las brigadas realizan labores de rescate para recuperar los cuerpos de las víctimas, quienes aún no han sido identificadas.

Hipótesis de las causas del accidente

De acuerdo con las primeras hipótesis policiales, el accidente se habría producido debido al estado de la vía en una curva. En esta parte de la carretera, el vehículo presuntamente salió del carril hacia el abismo.

La PNP ya investiga el caso para esclarecer las posibles causas del accidente.

Según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), a la fecha, se han reportado al menos 144 fallecidos por accidentes de tránsito en la región La Libertad.

Tags
La Libertad Accidente Otuzco Accidente de tránsito

