Manifestaciones sociales en el distrito cusqueño de Wanchaq. | Fuente: RPP

Un policía resultó herido este jueves en los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y un grupo de manifestantes en la provincia del Cusco.



Decenas de efectivos se ubican a la altura de la avenida 28 de julio, en el distrito de Wanchaq, para evitar que los protestantes lleguen al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete y tomen la infraestructura.



Los agentes emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, quienes lanzaron piedras, botellas y otros objetos contundentes.

El choque provocó que un personal policial resultara herido. Alrededor de hora después, el afectado fue trasladado a un establecimiento de salud.



Las protestas ciudadanas, que se producen en varias regiones del país, exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria a una asamblea constituyente y nuevas elecciones para 2023. Hasta el momento, el número de fallecidos asciende a 49.

"No va a renunciar"

El titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, aseguró hoy que Dina Boluarte, que gobierna el país desde el pasado 7 de diciembre, no renunciará al cargo de presidenta de la República.



“La señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar. Y no porque ella no quisiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance. Y porque dejar la presidencia de la República seria abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno”, dijo en una conferencia de prensa.



De esta forma, el integrante del Ejecutivo respondió a la demanda de varios gobernadores, quienes exigen la dimisión de la jefa del Estado por la muerte de 48 peruanos en las protestas sociales que ocurren en diversas regiones del país. En ese contexto, Alberto Otárola pidió a los peruanos en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como en la democracia y el Estado de derecho.



“Sabemos claro cuál es nuestro mandato, sabemos claro qué cosa tenemos que hacer y qué cosa no debemos hacer”, señaló.