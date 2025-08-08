Trujillo: intervienen a reo vinculado a la planificación del intento de secuestro de hijo del coronel Revoredo tras ser acusado de extorsión

Se trata de Christopher Salinas Cruzado, alias ‘Manquito’ y presunto integrante de la organización criminal ‘Los pulpos’.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un reo del penal El Milagro, que el año pasado fue vinculado a la planificación del intento de secuestro del hijo del coronel Víctor Revoredo, ha sido intervenido en su celda ante un nuevo caso de extorsión en Trujillo, región de La Libertad. Así lo informó la Policía.

Se trata de Christopher Salinas Cruzado, alias ‘Manquito’ y presunto integrante de la organización criminal ‘Los pulpos’, cuya celda fue allanada por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) ante el caso de las amenazas de muerte por un cupo extorsivo de S/50 000 a una empresa de producción de alimentos.

En diálogo con RPP, el jefe de Divincri, Johnny Huamán, precisó que fueron detenidas también cuatro personas, entre los cuales hay mecánicos de un taller que, presuntamente, facilitaron la información para la extorsión.

Todos ellos son acusados de ser parte de la banda criminal ‘Los mecánicos de la extorsión’.

En el caso del presunto integrante de ‘Los pulpos’, se le vincula con otros hechos criminales, como el intento de homicidio de un dirigente del distrito de El Porvenir, así como la detonación de explosivos en un colegio, casos que se registraron el año pasado.

Por otro lado, agentes de la Depincri Este intervinieron a cuatro personas, una de ellas un adolescente, acusados de extorsionar a una bodeguera en el distrito trujillano de El Porvenir.