Daniel Alfaro, exministro de Educación | Fuente: RPP

El exministro de Educación, Daniel Alfaro, consideró este lunes que el Ministerio de Educación (Minedu), debe corregir su plan de emergencia del sistema educativo y lograr que en marzo del 2022 el 100 % de las escuelas públicas esten listas para clases semipresenciales.



En entrevista con el programa Las cosas como son de RPP, Daniel Alfaro afirmó que es posible regresar a los colegios a inicios del próximo año, en medio de la emergencia sanitaria producida por la COVID-19, si el Minedu y la sociedad se ponen esa meta.



"Esa meta que está puesta en el plan de emergencia publicado recientemente debe ser movida, debe ser adelantada. Lo que proponemos es que el 100 % de escuelas puedan regresar en marzo del próximo año por lo menos a un nivel de presencialidad", sostuvo.



Daniel Alfaro precisó que las cifras del Ministerio de Educación reconocen que hay más de 85 mil servicios educativos que estarían habilitados para poder empezar con clases semipresenciales con las condiciones de bioseguridad.



"¿Qué es lo que hace falta? hace falta condiciones de bioseguridad del colegio mismo, agua, mascarillas, alcohol y las condiciones sociales, que los padres de familia estén de acuerdo con ese regreso. Y son dos condiciones que se pueden trabajar de manera acelerada si todos nos comprometemos con esa meta ambiciosa de que a marzo del próximo año podamos lograr que el 100% de nuestras escuelas regresen a una forma de semipresencialidad", dijo.

Lamenta cambios en el Minedu

De otro lado, Daniel Alfaro lamentó que tan pronto de iniciada la gestión del gobierno de Pedro Castillo se haya realizado un cambio con el titular del Ministerio de Educación. Señaló que tenía su confianza en que la rotación rápida de ministros en el sector se detendría.



"Hubo un cambio repentino, el cual no solo impone un cambio de personas a cargo, sino el inicio de una nueva curva de aprendizajes para afrontar temas que son de urgencia nacional como el retorno pronto a clases. Creo que es menester del gobierno darle la facultades al Minedu y permanencia y sostenibilidad para que puedan gestionar esta urgencia", aseguró.



Además, Daniel Alfaro argumentó que es necesario garantizar una buena gestión de una cartera con la mayor cantidad de presupuesto. "Se necesita experiencia en gestión pública", agregó.

"No tengo ninguna razón lógica para ese cambio. Entiendo que el exministro Cadillo había tenido aciertos, desaciertos, pero nada que no se pudiera enmendar. No encuentro otra razón lógica para ese cambio. Bien haría el Presidente en comentarnos sus razones, pero en ese marco y ya tomada la decisión esperaríamos que el nuevo ministro pueda dar tranquilidad que va a conducir un ministerio con la objetividad que se necesita, colocando el interés del niño por encima de los intereses del mundo adulto y sobre todo implementando una gestión efectiva para el retono pronto a clases", dijo.

