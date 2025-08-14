Últimas Noticias
Abogados colombianos denunciarán por "instigación a la guerra" a Daniel Quintero por colocar bandera colombiana en territorio peruano

Rengifo, indicó que este situación viene generando tensión y conflicto entre países que viven en medio de un intercambio comercial basado en una confraternidad

Rengifo, indicó que este situación viene generando tensión y conflicto entre países que viven en medio de un intercambio comercial basado en una confraternidad

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Los abogados colombianos consideran que el acto podría interpretarse como una provocación diplomática y un gesto que atenta contra la soberanía de Perú, luego de que el precandidato a la Presidencia de Colombia difundiera en sus redes que él izó la bandera colombiana en territorio peruano.

Colombia
00:00 · 01:27

Un grupo de abogados colombianos, específicamente de la ciudad de Leticia, capital del departamento del Amazonas en Colombia, anunció que formalizarán una denuncia penal contra el candidato presidencial de su país Daniel Quintero por el presunto delito de instigación a la guerra, tipificado en las leyes de su país, según informó a RPP el abogado Harold Rengifo.

Esta acción se produce luego de que Quintero se atribuyera la colocación de una bandera de Colombia en territorio peruano durante una visita a la frontera.

"Ya tengo lista la denuncia de la violación [del artículo 458 del código penal colombiano] que establece la instigación a la guerra. Eso es un delito muy grave en Colombia. Nosotros [somos] los más afectados, los ciudadanos de Leticia, los que vivimos acá, lo que sabemos que es un territorio de paz y tranquilidad. Y él [Daniel Quintero] vino a perturbarlo y cobardemente dejó tirada la bandera [colombiana], que es la indignación que se tiene", declaro Rengifo a RPP.

Los juristas consideran que el acto podría interpretarse como una provocación diplomática y un gesto que atenta contra la soberanía de Perú.

Además, Rengifo indicó que esta situación viene generando tensión y conflicto entre países que viven en medio de un intercambio comercial basado en una confraternidad, hecho que califica como una hermandad entre pobladores que viven en la frontera.

Como se recuerda, el Congreso de la República aprobó la moción que proponía declarar persona no grata al colombiano Daniel Quintero.

Con la moción, el Parlamento rechazó todo acto provocador que provenga de Daniel Quintero y exhorta al Ejecutivo a tomar todas las acciones necesarias para evitar que el exalcalde de Medellín ingrese al Perú.

Colombia Daniel Quintero Santa Rosa de Loreto Perú Leticia

