Precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, se atribuye el izamiento de la bandera de su país en Santa Rosa de Loreto

Daniel Quintero, también exalcalde de Medellín, ya había publicado antes en sus redes sociales que iría a la guerra "si Perú insiste en dejar a Leticia sin el Amazonas".

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Daniel Quintero, precandidato a la presidencia de Colombia y exalcalde de Medellín, se atribuyó la autoría de ser quien colocó la bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

A través de su cuenta oficial de 'X', Quintero publicó un video en donde se le observa cruzar un río y señala que Colombia "se defiende con el alma. Además, indica que si llega a ser presidente así lo hará con su país.

"De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú. Ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente, si Dios quiere, así lo haré".

Acto seguido, se graba izando la bandera colombiana, sobre el que sería un sector del distrito loretano de Santa Rosa, acto que generó la reacción de la Cancillería peruana, que indicó que este tipo de acciones "distrae los esfuerzos de cooperación" entre ambos países.

"No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria, es mi bandera y la izo aquí en la isla Santa Rosa para declararla como lo que es: territorio colombiano. Viva Colombia, Colombia se defiende", sentenció.

Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia. 🇨🇴 pic.twitter.com/rQnxpTxfdK — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 12, 2025

Quintero dijo que iría a la guerra si Perú deja a Leticia sin Amazonas

Cabe señalar que no es la primera publicación de Daniel Quintero con respecto a la soberanía peruana en el distrito de Santa Rosa de Loreto. El pasado jueves 7 de agosto aseguró en sus redes sociales que no descartaría "ir a la guerra si Perú insiste en dejar a Leticia sin el Amazonas".

“Perú quiere quedarse con el Amazonas colombiano y han dicho que no van a dar un paso atrás. Pues yo menos, y si Dios quiere y soy elegido presidente, no dejaré que nos quiten ni un solo centímetro de nuestro territorio. Esta no es la primera vez que Perú intenta quedarse con pedazos de Colombia”, afirmó.

El video finalizó con una felicitación al mandatario Gustavo Petro por “haberle devuelto la dignidad a Colombia en sus relaciones internacionales". "No se dejó de Trump y menos se va a dejar de Perú, yo tampoco”, zanjó.

No dudaré en ir a la guerra si Perú insiste en dejar a Leticia sin el Amazonas. pic.twitter.com/t4m22jJOcF — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 7, 2025

Daniel Quintero también ha recibido críticas en su país tras realizar comentarios sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay. El exalcalde había asegurado en mensajes en sus redes que el fallecimiento del político bogotano tras una atentado armado de junio de este año respondería a un plan que busca "desestabilizar al país y hacer un golpe de Estado al presidente Petro".

“Se acaba de confirmar la muerte de Miguel Uribe, candidato presidencial que luchó valiente por su vida después deser víctima de un plan macabro en el que participaron políticos y grupos de narcotraficantes que querían desestabilizar el país para tumbar al presidente Petro, a la familia. Amigos de Miguel. Toda mi solidaridad a Colombia. Fuerza y unidad contra el mal”, dijo el candidato presidencial en otro video que subió en su cuenta de la red social X.