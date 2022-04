Daniel Salaverry fue designado en marzo consejero presidencial ad honorem. | Fuente: Andina

El consejero presidencial Daniel Salaverry aseguró esta tarde que algunos integrantes del Gabinete Ministerial han puesto sus cargos a disposición del jefe de Estado, Pedro Castillo, tras la serie de protestas que se registran a nivel nacional.

Si bien evitó precisar de qué ministros se trata, sí señaló que están en constante evaluación e indicó que le ha sugerido al presidente que se realicen "cambios".

"Sé que hay ministros que han puesto su cargo a disposición, no puedo asegurar cuántos de ellos son. No voy a entrar en esos detalles, no estoy autorizado para hacerlo, soy muy respetuoso", dijo.

"Espero que el presidente anuncie algunos cambios, si los hubiese, en las próximas horas o el día de mañana. Pero de que va a haber cambios, espero que los haya, como consejero le he recomendado ello, y además la población así lo ha hecho sentir, no solo ayer, sino en los últimos meses", agregó.

Asimismo, descartó que el jefe de Estado vaya a renunciar; al contrario, dijo que está enfocado en solucionar los conflictos que aquejan al país.

Designación como consejero presidencial

El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, fue designado el pasado 17 de marzo como consejero presidencial de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial en materia de gestión gubernamental, según una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

El documento refiere que el artículo 23 del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial señala que el Despacho Presidencial cuenta con una Comisión Consultiva conformada por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados por resolución suprema.



En la resolución N° 112-2022-PCM, que lleva la firma del mandatario Pedro Castillo y el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se precisa que el cargo de miembro de la Comisión Consultiva es honorario y de confianza.

Además, se da cuenta que la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial informó que Daniel Salaverry cumple con los requisitos mínimos como consejero presidencial ad honorem de la Comisión Consultiva.