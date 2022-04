El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sostuvo este martes que la decisión del Gobierno de levantar el estado de emergencia, con la inmovilización social obligatoria, se dio cuando vieron que no hubo desmanes ni violencia en las primeras protestas realizadas contra el presidente en el Centro de Lima.

Torres explicó en conferencia de prensa en la PCM que el Ejecutivo tenía en un principio que se iban a producir una convulsión social, robos, saqueos, vandalismo, cierre de negocios, enfrentamientos violentos con la Policía el martes 5 de abril.

"Sabíamos de la movilización, pero se juntaban los grupos ordenados y no había ataques a las propiedades públicas y privadas. No existía nada de eso y por eso tomamos la decisión de no aplicar el decreto supremo del estado de emergencia; sin embargo, en la tarde ocurrieron los hechos que todos conocemos", explicó Aníbal Torres.

El primer ministro aseguró que continuará en el cargo y descarta renuncia | Fuente: Andina

El representante del Ejecutivo lamentó que las movilizaciones terminaran en desmanes por todo el Centro de Lima tal cual lo previó la Policía en sus informes.

"Lamentablemente la movilización, que daba los indicios de que sería pacífica, se ha desencadenado en esta forma", puntualizó el presidente del Consejo de Ministros.

El nuevo ministro de Salud juramentaría mañana

En otro momento, Aníbal Torres estimó que el presidente tomaría juramento "a más tardar" mañana al nuevo ministro de Salud, en reemplazo de Hernán Condori, quien fue censurado por el Congreso el jueves pasado.

Por otro lado, descartó renunciar al cargo y dijo que se mantendrá hasta que el presidente Castillo decida recomponer su gabinete.