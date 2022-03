El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry. | Fuente: Andina

El expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, fue designado este jueves como consejero presidencial, según una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.



"Se resuelve designar al señor Daniel Salaverry Villa al cargo de consejero presidencial de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial en materia de gestión gubernamental, cargo honorario", se lee.



El documento refiere que el artículo 23 del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial señala que el Despacho Presidencial cuenta con una Comisión Consultiva conformada por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados por resolución suprema.



En la resolución N° 112-2022-PCM, que lleva la firma del mandatario Pedro Castillo y el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se precisa que el cargo de miembro de la Comisión Consultiva es honorario y de confianza.



"No inhabilita para el desempeño de ninguna función pública o actividad privada. El cargo de consejero presidencial no genera vínculo laboral de ninguna naturaleza con el Despacho Presidencial, ni actúan en relación de subordinación y no se encuentran comprendidos en el régimen laboral del Servicio Civil", dice.



Además, se da cuenta que la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial informó que Daniel Salaverry cumple con los requisitos mínimos como consejero presidencial ad honorem de la Comisión Consultiva.