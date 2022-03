Daniel Salaverry tras reunirse con Pedro Castillo: “Sería bueno que el presidente oxigene su Gabinete”

Daniel Salaverry se reunió esta mañana con el presidente Pedro Castillo. | Fuente: RPP

El excongresista Daniel Salaverry se reunió esta mañana con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras lo cual conversó con la prensa apostada afuera de la sede gubernamental.

Al ser consultado sobre si conversó con el jefe de Estado sobre eventuales cambios en el Gabinete, el también excandidato presidencial se limitó a decir que Castillo ya ha hablado de cambios en la estructura del Gobierno, pero evitó señalar si se refería a la salida de ministros.

“Lo que el presidente siempre me ha dicho es que los ministros están en permanente evaluación; y el día de ayer anunció que va a hacer algunos cambios en la estructura del Gobierno. (Pero) no puedo anunciar si esto se refiere a ministros o no”, manifestó.

Sin embargo, el exlegislador se mostró a favor de eventuales cambios en el equipo ministerial. “A la luz de las circunstancias, creo que sería bueno que el presidente oxigene su Gabinete y haga los cambios en aquellos sectores que no están dando resultados, porque están siendo muy cuestionados por la población”, sentenció.

Sobre el Tribunal Constitucional

En otro momento, Daniel Salaverry evitó comentar si Pedro Castillo tiene una opinión formada sobre la decisión que eventualmente tome el pleno del Tribunal Constitucional (TC) respecto al hábeas corpus presentado para lograr la liberación del expresidente Alberto Fujimori.

“La opinión del señor presidente la debe de dar el vocero de Gobierno, que es primer ministro. No he hablado con el presidente respecto a este tema”, comentó el excongresista.

“Mi punto de vista personal es que se tiene que respetar la decisión de nuestro sistema de justicia, nos guste o no nos guste. Estamos dentro de un marco constitucional, de un estado de derecho”, agregó.

Finalmente, se refirió a las declaraciones del abogado César Nakazaki, defensor de Karelim López, quien esta mañana en Ampliación de Noticias aseguró que el presidente Pedro Castillo conversó telefónicamente con la investigada empresaria.

“No he conversado con el presidente Castillo respecto a estos temas legales. Sin embargo, a título personal, le puedo decir que me sorprende que un abogado con la experiencia y trayectoria del doctor Nazakaki esté anunciando esto en los medios de comunicación y no recomendándole a su defendida que no lo haga frente a un fiscal, para que el fiscal pueda investigar y pueda corroborar si esta versión tiene asidero, tiene alguna prueba o simplemente es una estrategia para complicarle la situación del presidente en vista que se viene una moción de vacancia”, declaró.



