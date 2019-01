De alfombra roja a "presupuesto Chihuán": Los actos más llamativos de las juramentaciones de alcaldes

| Fuente: RPP

Las autoridades locales y regionales electas en octubre del año pasado juraron a sus cargos en las últimas horas en todo el país, y como suecede a cada cambio de mando lo anecdótico caracterízó a algunas ceremonias de juramentación.

A continucación cinco de los hechos más llamativos durante estos actos solemnes.

Alfombra roja

En Chiclayo, el nuevo alcalde de la ciudad, Marcos Gasco Arrobas, asistió este miércoles a una misa en la iglesia Santa María Catedral antes de jurar al cargo. Al término del acto religioso caminó sobre una gigantesca alfombra roja hasta el Palacio Municipal para la ceremonia de juramentación.

Este gesto fue cuestionado por los vecinos de la ciudad norteña en las redes sociales, al que calificaron de ostentoso y huachafo. Además criticaron el gasto en un momento en el que se cree que el municipío tiene poca liquidez.

El regidor Andrés Calderón Purihuamán calificó el uso de la alfombra roja como un acto muy pomposo, mientras que la regidora oficialista Roxana Oroz Nunton manifestó que dieron 200 soles para los gastos protocolares como parte de la ceremonia oficial.

Fajín de otra talla

En Cajamarca, el electo regidor German Estela vivió un momento incomodo cuando le colocaban el fajin de su nuevo cargo. El accesorio que debía ir alrededor de su cintura era de una talla más pequeña que la suya y no cerraba, por más intentos que hacía el saliente alcalde de la ciudad, Manuel Becerra Vilchez, que era el encargado de colocarla.

El público estalló en risa y el gesto del regidor era cada vez más incomodo. Una joven funcionaria se acercó a ayudar y luego de varias consultas s hizo un cambio de fajin que porfin pudo calzar en la cintura del regidor. Al parecer, los encargador del evento se confundieron y le asignaron una prenda que no le correspondía.

"Por Dios y por la plata"



Un clásico de las juramentaciones. Hacerlo por "Dios y por la plata". Este vez le ocurrió al nuevo alcalde del distrito de Casa Grande en la Libertad, Francisco 'Paco' Fernández Gallardo cuando tomaba juramento a un regidor.

"Señor Jorge Cabrera, jurais por Dios, por la plata... por la Patria, cumplir fielmente su responsabilidad en Casa Grande", dijo y el público reacciono de inmediato con abucheos y risas.

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales Castillo, protagonizó un acto parecido al juramentar a uno de sus regidores el 1 de enero. Aunque Gonzales evitó pronunciar la palabra "plata" completa, su desliz no pasó desapercibido.

Señor de Sipán

Más que anedóctica, fue una ceremonía llamativa en la que se trató de resaltar la cutura ancestral de la pronvincia. El nuevo alcalde de Lambayeque, Alex Rodríguez Alvarado, recibió un cetro de manos de un "Señor de Sipán" al jurar a su cargo en los exteriores del Museo Tumbas Reales de Sipán.

“Gracias hermano Mochica, me comprometo a trabajar por el bienestar de Lambayeque, tierra de mis antepasados, mis ancestros y hoy tierra mestiza. ¡Viva Lambayeque!, ¡Viva el Perú!”, dijo Rodríguez Alvarado en una ceremonía al estilo la cultura moche.

"Presupuesto Chihuán"

Leocadio Madera Guardanaula juramentó a las 00:00 horas del primer día de enero de 2019 al cargo como alcalde del distrito Yucai (Provincia cusqueña de Urubamba) con un mensaje peculiar. Usó la ya muy popular expresión estar "chihuán" que alude a unas declaraciones de la congresista de Fuerza Popular, Leyla Chihuán.

“He decidido juramentar a las 00 horas de hoy primero de enero del año 2019, porque no hay tiempo que perder. Desde el primer minuto vamos a trabajar por este distrito que tiene un presupuesto totalmente bajo, por no decir que tiene un presupuesto ‘chihuan’, no tenemos dinero”, comentó.