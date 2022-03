Escolares vuelven a clases este año. | Fuente: MINEDU

El año escolar 2022 en Perú marca el inicio del retorno a las aulas, luego de dos años de escolaridad a distancia. Sin duda, será un año de desafíos para recuperar los aprendizajes perdidos por la pandemia, teniendo en cuenta que se corre el riesgo de tener una generación debilitada, según un informe del Banco Mundial, Unesco y UNICEF. El ministro de Educación, Rosendo Serna, ya anunció que este año volverá la aplicación de las pruebas muestrales (ECE) en estudiantes de segundo y cuarto de primaria; y en los de segundo de secundaria. Así se busca conocer el impacto real de dos años de educación a distancia en los aprendizajes.

Chile es uno de los pocos países en Latinoamérica que ha realizado evaluaciones diagnósticas para tener un panorama del estado de los aprendizajes de sus estudiantes durante la pandemia. Estas pruebas se llaman DIA (Diagnóstico Integral de Aprendizajes) y se aplicaron por primera vez en el 2020, aunque ese año su cobertura fue mínima. En el 2021, se aplicaron tres pruebas DIA durante el año: al inicio, a la mitad y al final del año escolar, con una cobertura masiva. La prueba DIA abordó tres ámbitos: lo socioemocional, así como las dimensiones de lenguaje y matemáticas.

"Los resultados de estos instrumentos eran esencialmente para la comunidad educativa, para que el sostenedor que es el responsable de varios colegios tuviera el antecedente para saber cómo era el diagnóstico, dónde estaban las debilidades y cómo poner foco y prioridad en estudiantes, en cursos y en disciplinas durante el siguiente tiempo de semestre. Por eso, se evaluaron tres veces. Los resultados, para el caso de Chile, tenemos datos públicos de la evaluación al comienzo del año 2021", manifestó Juan Pablo Valenzuela, académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile.

El especialista detalló que en la prueba DIA aplicada a inicios del 2021 encontraron que los estudiantes de mayor edad tenían una percepción de muchas dificultades, de falta de motivación, en el ámbito socioemocional. "En términos socioemocionales, había una situación compleja en estudiantes de mayor edad. Un porcentaje muy alto de estudiantes, cerca del 50%, tenía una percepción de que habían aprendido mucho menos", manifestó.

Valenzuela indicó que los resultados que tenemos es que especialmente los grupos de lenguaje y matemática "era una brecha muy considerable y mayor aún en función del nivel socioeconómico, los más vulnerables tenían una brecha más considerable". A diferencia de Perú, en el que hay un compromiso expreso del ministro a la aplicación de la prueba estandarizada (ECE), en Chile no se sabe aún si volverán sus pruebas estandarizadas llamadas SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación), que no se aplicaron en el 2019, por el estallido social y en los dos años siguientes por la pandemia.

"El presidente Boric y su programa de gobierno proponen repensar la masividad de las evaluaciones. Sin embargo, lo que sí hay es un compromiso de volver a estas pruebas DIA que no tienen correlato con el SIMCE, pero sí permitirían saber cómo estaríamos este año respecto a cómo estábamos el año pasado, pero no respecto a la situación previa a la pandemia. Es muy probable que este año no tengamos SIMCE, porque la propuesta del gobierno entrante es modificar y no tener pruebas estandarizadas universales. Mi opinión personal es que deberíamos tenerlo, porque la orientación a nivel mundial es que cuanto se vuelvan a clases presenciales, es indispensable que todos los actores, especialmente la comunidad escolar, podamos tener claridad del nivel de los aprendizajes que tiene cada uno de los niños del sistema educativo para así definir estrategias y programas y estar monitoreando o no para saber si están siendo efectivas", sostuvo el especialista.

¿Qué ocurre en Perú?

En el Perú no ha habido pruebas masivas de tipo diagnóstico para tener evidencia del nivel de los aprendizajes en estos años de educación a distancia. Sin embargo, ha habido iniciativas a nivel regional que nos pueden dar pistas del nivel de logros de aprendizajes de los estudiantes. En Huancavelica, el director regional de Educación, Julio César Sáez, contó que se aplicó una evaluación de comprensión lectora en diciembre del 2021 a una muestra de estudiantes de 292 escuelas de nivel primaria y 194 de nivel secundaria. Los resultados no son muy alentadores.

"En caso de educación primaria, en el nivel satisfactorio, lo que quiere decir que realmente comprenden lo que leen, los niños de cuarto grado han alcanzado un promedio porcentual 14.9% redondeando significa, un 15%. Lo que equivale a que de cada 100 estudiantes de cuarto grado de educación primaria en la región Huancavelica solo 15 estarían leyendo verdaderamente en el nivel de comprensión. En cuanto a secundaria, hemos podido establecer que han alcanzado 23.8, quiere decir redondeando 24%, quiere decir 24 de alumnos de cada 100 estudiantes de educación secundaria del segundo grado, específicamente, logran leer comprensivamente cualquier tipo de texto", manifestó.

“Se han hecho todos los mejores esfuerzos con los programas de Aprendo en Casa, los materiales impresos. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes. Por esa razón, sin temor a reconocer que en el 2021 ha sucedido que la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes ha caído. Muestra de ello es que la evaluación regional aplicada en diciembre, nuestros estudiantes han disminuido su competencia de comprender diversos tipos de textos”, indicó el director regional.

El funcionario espera que, con el retorno a las clases presenciales del 2022, mejoren los resultados académicos de los estudiantes de esta región, dijo.

Nuevamente en el aula

El especialista Ernesto Treviño, director del Centro para la Transformación Educativa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, indicó que se ha observado precisamente que los estudiantes han perdido "habilidades socioemocionales", lo cual es clave recuperar. "Por investigación en neurociencias, sabemos que sin tomar en cuenta ese tipo de habilidades es imposible que se produzcan los aprendizajes, por lo tanto vamos a tener que hacer inversión de tiempo y de recursos en apoyar a los estudiantes que lleguen con esas habilidades descendidas, ya sea por el impacto de la pandemia, el encierro o, en muchos casos, por pérdida de seres queridas por el Covid", indicó.

¿Cómo iniciar una efectiva recuperación de aprendizajes? Treviño apunta que debe existir dos etapas: la primera, relacionada más a la generación de un clima positivo. "Escuchar cuáles fueron las situaciones que estos estudiantes tuvieron en pandemia y generar clima de confianza entre ellos, y con los docentes. Eso podría tomar un mes, y durante ese periodo ir haciendo transición hacia el foco de aprendizaje", sostiene.

La segunda etapa, relacionada más a los aprendizajes, debe tener en cuenta el trabajo autónomo que han realizado los estudiantes en estos dos años de educación a distancia. "Durante la pandemia, los estudiantes tenían que hacer más trabajo autónomo, desarrollar más sus ideas, en vez de los profesores estar recitando la clase. Ese protagonismo va a ser importante para fortalecer los aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes. Ojalá ese protagonismo de los estudiantes se quede con nosotros de acá para el futuro. Lo que sabemos, por la investigación es que ese es el que nos ayuda a formar personas de manera integral para que no solo sean buenos estudiantes, sino buenos ciudadanos en el futuro", dijo.

