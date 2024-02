Declaratoria de emergencia contra el dengue no es suficiente para frenar aumento de casos, advirtió experto

Actualidad Especialista consideró que declaratoria de emergencia sanitaria por incremento de casos de dengue no es suficiente: “No solo es papel del Ministerio de Salud”

Debido al aumento de casos de dengue; el ministro de Salud, César Vásquez, anunció esta semana que se está evaluando declarar en emergencia sanitaria las regiones de Áncash, La Libertad, Ica y Piura, donde se registran la mayor cantidad de casos.

En La Rotativa del Aire, el presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, Alexis Holguín, señaló que una declaratoria de emergencia sanitaria no es suficiente para hacer frente al dengue. Para el experto lo que se necesita es realizar un trabajo multisectorial, es decir, en el que intervengan otros ministerios, además de la cartera de Salud.

“Una declaración de emergencia sanitaria no va a mejorar el problema porque esto es un trabajo multisectorial y a todos los niveles. No solo es el papel del Ministerio de Salud, tiene que ver también Vivienda, el Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los años hay demandas adicionales y declaratorias de emergencias. ¿Por qué no inicia de una vez con el presupuesto de apertura que se corresponde para este año? Darle esa importancia en todos los niveles: local, regional, nacional y la parte comunitaria. Sin eso no vamos a poder controlar el dengue”, indicó el especialista.

El representante de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales consideró que el dengue se debería contener en el primer nivel de atención de salud pública.

“Lo ideal sería tener un primer nivel que contenga todo este problema del dengue. Sin embargo, este es un problema de salud pública que viene de muchos años atrás. El primer nivel no está fortalecido. Lo que nos queda en ese momento es organizar estos servicios para que puedan tener una buena respuesta. Puedo tener poco personal en algunos lugares, pero es como nos organicemos. Es importante que a nivel de gobierno regional intervengan en estos centros para que pueda hacerse una atención adecuada”, apuntó.

Síntomas y recomendaciones

El dengue se trasmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Entre los síntomas más frecuentes, están fiebre, malestar general y dolor de cabeza; por lo que el especialista recomienda tomar especial atención cuando uno ya está infectado.

“Cuando yo tengo dengue, tengo algunos signos de alarma que tengo que monitorizar. Por ejemplo, dolor abdominal, en la parte de la boca del estómago, que sea intenso y parmente, vómitos persistentes, signos de sangrado, irritabilidad o letargia. Entonces estos pacientes son importantes de evaluarse en los centros hospitalarios”, señaló.

Alexis Holguín también recomendó mantener cerrados y lavados los depósitos de agua, además evitar acumulados de lluvia para evitar la reproducción del zancudo trasmisor del dengue.

“Si yo voy a almacenar agua en mi casa, este recipiente tiene que estar bien lavado y tapado. Sacar todos los inservibles que yo tenga en el patio o en el techo porque son lugares donde puedo acumular agua y ahí pueden ser futuros criaderos. Los floreros con agua limpian también son criaderos para el dengue”, indicó.