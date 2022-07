Carolina Garcés, representante de la Defensoría del Pueblo, se pronunció sobre el proyecto de ley que alista el Ejecutivo para condenar penalmente a los menores de edad, desde los 16 años, que cometan actos delictivos. "No se puede retroceder en lo que es materia de protección de derechos y más aún en materia de protección de derechos de personas menores de edad", sostuvo Garcés Peralta. "Por la Convención de los Derechos del Niño, por lo establecido en nuestras propias normas, no se puede retroceder y mucho menos aceptar en ningún caso [el proyecto de ley] y, mucho más, cuando se trata de personas menores de edad que no tienen el mismo modo de pensar que el adulto", agregó.