Sede de la Defensoría del Pueblo, en el Cercado de Lima. | Fuente: Andina

La Defensoría del Pueblo exigió la "máxima sanción penal" contra el agresor de una niña de 3 años, que fue secuestrada y violada en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

En un comunicado, el organismo urgió a los operadores de justicia garantizar los derechos de la menor a una recuperación integral de su salud física y mental, además de brindarle protección especial y acceso a la justicia. "Se debe asegurar que la niña y su familia reciban asistencia psicológica, social y legal", demandó.

La jueza María Vasquez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Modulo de Justicia de José Leonardo Ortiz, dictó hoy nueve meses de prisión preventiva para Juan Antonio Enríquez García, de 48 años, acusado de raptar y abusar sexualmente de la pequeña.

Esta mañana en entrevista con RPP, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, consideró que se debe condenar a cadena perpetua al agresor. "Creo que todo ciudadano de nuestro país que ama la familia y que ama a los hijos debe de indignarse ante un acto tan execrable como este. No podemos permitir que se comentan este tipo de actos, pero además debemos levantar la voz para exigir drásticas sanciones", dijo.

"Esto no tiene perdón"

El integrante del Ejecutivo contó que se ha comunicado con los familiares de la menor para brindar el apoyo necesario y también ha coordinado con el Ministerio de la Mujer para que se monitoree el caso.

Por su parte, Yeni Cruz, tía de la niña, solicitó a las autoridades una drástica sanción para Jose Antonio Enríquez García. "Ahora me encuentro destrozada, esto no tiene perdón. Estamos destrozados como familia. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, lo que pedimos es justicia. Queremos ver a este sujeto tras las rejas hoy mismo", manifestó indignada.