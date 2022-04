Modesto Montoya, titular del Ministerio del Ambiente. | Fuente: Ministerio del Ambiente

El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, criticó al defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien días atrás pidió al presidente Pedro Castillo renuncie al cargo ante la grave crisis política que vive el país.



"El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, parece defender intereses ajenos a la democracia. A pesar de que el pueblo eligió a Pedro Castillo en el marco democrático, el defensor del Pueblo quiere desconocerlo. Y lo hace cuando su mandato terminó hace cerca de un año", dijo a través de su cuenta de Twitter.



En un documento enviado al jefe del Estado el pasado sábado 9 de abril, Walter Gutiérrez sostuvo que hay un grave y acelerado deterioro de la administración pública, así como un "evidente" retroceso en las políticas públicas, producto de las acciones y omisiones del gobierno del presidente Pedro Castillo.



Además, refirió que el Ejecutivo no cumple el deber constitucional de luchar contra la corrupción.



DEJARÁ EL CARGO

En una entrevista con el diario Correo, publicada a fines del marzo, Walter Gutiérrez anunció que en las "próximas semanas" dejará el cargo que desempeña, cuyo mandato venció en septiembre de 2021.



"Yo ya puse punto final a mi gestión, en las próximas semanas voy a dejar el cargo, porque yo lo he determinado. Y porque yo sí cumplo mi palabra y no estoy apegado al cargo, y porque no tengo ningún apetito de poder que no sea simplemente cumplir con mis competencias", aseguró.

El Defensor del Pueblo Walter Gutierrez parece defender intereses ajenos a la democracia.

A pesar de que el Pueblo eligió a Pedro Castillo en el marco democrático, el DP quiere desconocerlo.

Y lo hace cuando su mandato terminó hace cerca de un año. — Modesto Montoya (@modestomontoya) April 12, 2022