Defensoría del Pueblo señaló que estados de emergencia no dan resultados y pide “acciones eficaces” para combatir criminalidad

Raúl Miranda Sousa, adjunto para la Seguridad Ciudadana de la Defensoría del Pueblo, cuestionó este sábado la prórroga por 30 días calendario del estado de emergencia en el marco de la lucha contra la criminalidad, pues consideró que esta medida no ha dado resultados.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche, de RPP, el funcionario indicó que actualmente el país vive una situación de inseguridad muy complicada con índices de delincuencia y violencia que no se habían visto con anterioridad. Sostuvo que, si bien el Ejecutivo adopta medidas como los estados de emergencia para hacer frente a esta problemática, estas no funcionan sin que se trabaje de forma articulada.

“Tiene que haber un trabajo conjunto en el Ejecutivo y no solo pasa por el Ministerio del Interior y la Policía, pasa por el Ministerio de Economía y Finanzas para que dote de más recursos; por el Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas presten el apoyo necesario en los estados de emergencia; entonces, pasa por el Ministerio Público, por el Poder Judicial para que trabajen de manera más acuciosa”, dijo.

“Si estas medidas no vienen acompañadas de acciones eficaces son solamente medidas que dan una imagen de acción. Lamentablemente, como decía, nosotros hemos podido constatar que los índices de delincuencia no bajan con los estados de emergencia y eso lo hemos señalado públicamente en distintos pronunciamientos desde la Defensoría”, añadió.

Pide trabajar en prevención

El representante de la Defensoría del Pueblo instó también a las autoridades a dejar de lado sus diferencias políticas para hacer frente a “un peligro que nos está afectando como país”.

Asimismo, indicó que se debe trabajar en prevención del delito y no en medidas reaccionarias a la delincuencia.

“A eso me refería con el propósito de enmienda, darse cuenta de que esto no está funcionando, que si no viene acompañado con una real capacidad operativa de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior en el diseño de las políticas, no da resultado. Entonces, tenemos que trabajar con la inteligencia comunitaria, tomar muchas medidas preventivas, solamente reaccionamos ante los hechos”, comentó.

“Tenemos que trabajar con inteligencia y trabajar en la prevención. Creo que desde el Ejecutivo tienen que mentalizarse en que la prevención es la mejor arma contra la delincuencia”, manifestó.