Delia Espinoza: “Decisión de la JNJ no tiene sustento jurídico y afecta mi legítima elección en el cargo de fiscal de la Nación”

La titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, afirmó que la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación “no tiene ningún sustento jurídico” y afecta su “legítima elección” en el cargo.

En un pronunciamiento, Espinoza Valenzuela indicó que su nombramiento democrático “está plenamente vigente” y “ha sido reafirmado de manera unánime por los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos”.



Explicó que el pasado 16 de junio recibió una “resolución incompleta” de la JNJ —debido a que “no tenía la firma de todos los miembros” del organismo — y frente a esa situación solicitó “el video y el acta de la sesión donde conste la deliberación y votación de los miembros”.



“Hoy hemos recibido un oficio en el que se me conmina cumplir con la reposición de Benavides Vargas; o de lo contrario, recurrirían a la fuerza pública, a la policía. Hemos devuelto la documentación recordándole que lo requerido no está dentro de sus competencias y atribuciones”, expresó.

Mencionó que también hoy la Junta de Fiscales Supremos acordó por unanimidad solicitar a la Junta Nacional de Justicia emitir un pronunciamiento sobre el efecto de su decisión de reponer a Benavides Vargas como fiscal de la Nación.



“Y, al mismo tiempo, la Junta de Fiscales Supremos ha reafirmado mi legítima elección. Como se me ha afectado en mi cargo como fiscal de la Nación, estoy usando el derecho que me da la ley de oponerme a la Junta Nacional de Justicia y les he pedido que me citen a una audiencia con todo el pleno de dicha Junta Nacional de Justicia para que escuche mi posición”, detalló.

Pide a las instituciones “no intervenir ni desinformar”

Asimismo, la fiscal de la Nación refirió que ha presentado una demanda de amparo por la “inconstitucional” decisión de la Junta Nacional de Justicia. “Es así que el Noveno Juzgado Constitucional de Lima la ha admitido el día de hoy a trámite”, dijo.



Delia Espinoza saludó que Benavides Vargas haya también solicitado que se le incorpore al proceso. “De esa manera, está reconociendo que es una causa litigiosa que debe resolver el Poder Judicial. Todos los pedidos y acciones han sido presentados dentro del marco legal y deben continuar conforme a la vía que corresponde”, manifestó.

Finalmente, exhorto a las instituciones y autoridades a “no intervenir ni desinformar” sobre este caso, “ya que la única vía de solución posible será respetando el ordenamiento jurídico y el Estado constitucional y de derecho vigente”.