¿Cuáles son las recomendaciones de la Fiscalía para evitar ser víctimas de ciberdelincuentes?

"Ellos no conocen fronteras y el peligro es realmente grande, alertó sobre los delincuentes cibernéticos el fiscal superior de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, Juan Humberto Flores Cáceres. | Fuente: Andina

El fiscal superior de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, Juan Humberto Flores Cáceres, señaló este miércoles que entre las diversas modalidades de delitos cibernéticos más frecuente en el país se encuentra el fraude informático.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el fiscal afirmó que los ciberdelincuentes "rondan" las redes sociales de una persona con el objetivo de invadir una computadora o equipo móvil a través a ataques desde cualquier país. "Ellos no conocen fronteras y el peligro es realmente grande, alertó.

"La primera y más frecuente es el fraude informático. Este fraude son los consumos no reconocidos de nuestras tarjetas de crédito o también transferencias o retiros que se pueden hacer de las mismas. Otra modalidad bastante frecuente son las estafas agravadas como las modalidades de vishing, cuando recibimos llamadas telefónicas haciéndose pasar por familiares o personas conocidas y nos inducen a lograr la transferencia de un tipo de dinero a cambio de alguna situación que nos piden", dijo.

Además, el fiscal Flores Cáceres precisó que otra modalidad es el pishing, donde uno recibe mensajes falsos en las redes sociales o correos, también la suplantación de identidad y las proposiciones a niños, a niñas y adolescentes con fines sexuales.

Fiscal superior de la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, Juan Humberto Flores. | Fuente: RPP

¿Cómo evitar el grooming?

Sobre este punto, el fiscal indicó que el acoso deliberado de una persona adulta contra un menor de edad vía internet, conocido como grooming, puede evitarse si los padres de familia o apoderados controlan las horas y la forma de uso de los medios digitales.

"Se aconseja, por ejemplo, que si no es una laptop o un equipo de cómputo, este se coloque no en el interior del dormitorio de un menor, sino en una área común que pueda ser fácilmente supervisable por el padre. Con respecto a tiempos si también tienen estos servicios en el celular del menor, pues simplemente en la noche no permitir que tengan estos aparatos celulares con ellos, sino controlar las horas y las formas en que se usan. No dar un uso ilimitado a estos aparatos", recomendó.

Además, el fiscal Flores Cáceres planteó que ante el retorno a los colegios se debe estar alerta si no hay concurrencia de los menores de edad a las clases presenciales, estar atentos al abandono de actividades preferidas o cambio de actividades diarias y observar el rendimiento escolar.

"Este tema del grooming podría generar al menor un tipo de ansiedad, para eso tenemos que estar atentos con la modalidad alimenticia en el menor, que podría ser un indicativo que por el tema de esta situación que él viva pueda aumentar o decaer este tema alimenticio. Y también se recomienda que hablemos con non nuestros menores hijos y recomendarles que no acepten a personas desconocidas en las redes (...), usar contraseñas seguras, no tener citas con personas desconocidas o recién conocidas en internet, no publicar información personal y siempre utilizar un perfil privado en nuestras cuentas", expresó.

Robos de cuentas y tarjetas

El fiscal Flores Cáceres informó que "se han incrementado notablemente" las denuncias de robos de fondos en cuentas bancarias y tarjetas de crédito, por lo que recomendó tener mucho cuidado con las contraseñas utilizadas para evitar un acceso criminal.

"Estemos atentos a nuestros equipos celulares cuando aparece que hay una falla en el sistema o parece que se cayó la red. Muchas veces ahí es donde se está evidenciando un ataque y tenemos que estar atentos e inmediatamente comunicarnos con la operadora para ver si hay una falla en el sistema", dijo.

Además, lamentó que los ciberdelincuentes utilizan modalidades cada vez más sofisticadas sobre todo cuando la ciudadanía no protege información de seguridad.

NUESTROS PODCAST

