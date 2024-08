Denuncian que Juan José Santiváñez ofreció a su amigo abogado para defender a coronel PNP acusado liderar una red criminal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría intentado influir en un operativo policial cuando apenas había ocupado el cargo de viceministro de Orden Interno en abril de este año.



Según un reportaje de Cuarto Poder, el operativo se realizó el 26 de abril último y estaba liderado por el Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y el desactivado equipo de la Policía Nacional que lo apoyaba.



En esta acción se detuvo al coronel en retiro PNP Martín Gonzales, conocido como 'Conejo', y otros, entre ellos el mayor PNP Martín Barco (alias Koko), coronel PNP José Luis Alarcón (alias Michel), por presuntamente formar parte de una organización criminal denominada 'Inteligencia criminal en la sombra'. Todos ellos son acusados de ayudar en las fugas del sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.



El dominical mostró unos mensajes que habría sido enviado por Juan José Santiváñez al capitán PNP Junior Izquierdo, apodado 'Culebra' y que participaba en la intervención, donde le pide que lo contactara con uno de los detenidos para recomendar a un amigo abogado.



“Amigo, mi amigo Luchito Vivanco me ha llamado porque quiere apersonarse como abogado del coronel Alarcón Camacho. Porfa, amigo, ¿cómo puede comunicarse con él?”, le indica.



"Al final ya mi amigo no tomó el caso"

Santiváñez Antúnez le precisa que el abogado Luis Vivanco es su amigo de la universidad y que busca “apersonarse” como defensa legal del coronel José Luis Alarcón.



“Amigo. Al final ya mi amigo no tomó el caso. Ya por eso no te molesté”, le glosó en otro momento el ministro del Interior. “Ok”, contestó el capitán PNP. “No quería pagar, dice”, acotó su interlocutor. A lo que 'Culebra' añadió: “A ese tío (en alusión al coronel Alarcón) le han incautado 6 200 dólares”.



El dominical recordó que Luis Vivanco ya había representado legalmente a Fray Vásquez y que desde mayo pasado es abogado de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.



Cuarto Poder se contacto telefónicamente con Vivanco para conocer su versión de los hechos. “Si el señor ministro tuvo la intención de recomendarme un caso, en buena hora, pero eso no ha sucedido. Yo no he tenido ningún contacto con él y mucho menos lo he llamado para que me sugiera o me recomiende para un caso”, respondió inicialmente.



“Pero yo nunca he hablado con Alarcón ni con la familia de Alarcón ni con nadie que tenga que ver con Alarcón”, refirió enfáticamente.

Sin embargo, poco después se rectificó y reconoció que sí había presentado una apelación contra la detención preliminar de Alarcón.