Derrame de petróleo en Loreto: líderes amazónicos llegan a Lima en búsqueda de atención a los daños en sus comunidades

Organizaciones indígenas denunciaron que más de 50 comunidades nativas continúan siendo afectadas por derrames ocurridos en septiembre en diversos puntos del Oleoducto Norperuano. | Fuente: Organizaciones indígenas

A casi de un mes del derrame de unos 2 500 barriles de petróleo en la quebrada de Cuninico y las comunidades Chapra y José Olaya (Lote 192), en la región Loreto, líderes indígenas denunciaron que Petroperú y Perupetro no han contenido adecuadamente este desastre ambiental que se expande en el territorio y pone en riesgo la salud, la seguridad alimentaria y el acceso a agua limpia para la sobrevivencia de los pueblos de la zona.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita oficial al Perú con el fin de observar la situación de los derechos humanos en el país. En ese marco, este lunes 10 de octubre, Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, se reunirá con los líderes de las naciones indígenas afectadas para evaluar la protección de los derechos humanos de las comunidades perjudicadas en el contexto de los derrames petroleros.



En el caso del derrame en la quebrada de Cuninico, el dirigente Wadson Trujillo señaló que las autoridades no han identificado a todas las comunidades afectadas, al tiempo que exigió "agua limpia y alimentos para poder vivir". Asimismo, alertó que las medidas de contención desarrolladas por Petroperú han sido deficientes y poco efectivas, y que el derrame sigue expandiéndose amenazando a otras comunidades.



Llegan a Lima

Por otro lado, se denunció también que el derrame de crudo producido en el territorio ancestral de Chapra (Km. 177 del Oleoducto Norperuano) no ha recibido ningún tipo de atención de parte de la empresa ni ha sido tomado en cuenta por las autoridades, agravando el impacto del crudo en las fuentes de agua de las comunidades.

“Nos hemos reunido con representantes de Petroperú, pero sin concretar acciones efectivas, porque no contaban con poder de decisión. Solo vemos descoordinaciones de parte de la empresa para atender la emergencia. Ellos no han ingresado a la zona de derrame y tampoco han colocado el cerco de contención de crudo en el río que debido a las lluvias ha contaminado la laguna Shoroyacocha”, sostuvo Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra. Además, indicó que hasta el momento no han recibido víveres ni agua de parte de la empresa.

“Se han visto afectados los proyectos económicos de piscicultura y cultivos de múltiples comunidades Chapra, que ha provocado no solo un golpe a nuestros ingresos, sino también a las fuentes de alimento y agua de nuestras familias”, cuetionó la lideresa.

Ante la falta de acción, las autoridades indígenas viajaron a Lima para reunirse con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exigir la presencia de las altas autoridades del Estado en las zonas afectadas.

Asimismo, en el distrito de Urarinas, las comunidades de las Cuatro Cuencas han bloqueado el río Marañón a la altura de la comunidad San José de Saramuro como medida de lucha para la atención de sus demandas.

"Iniciamos este paro indefinido, en coordinación con las cuatro federaciones de las cuencas Corriente, Tigre, Marañón y Pastaza, porque el Estado no ha atendido las necesidades de nuestras comunidades indígenas. Estamos en pie de lucha hasta que venga una comisión de alto nivel a nuestras comunidades, no levantaremos esta medida de protesta”, señaló un vocero de las comunidades indígenas.