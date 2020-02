El nuevo coronavirus fue descubierto a principios de diciembre en Wuhan, en el centro del país. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MATTHEW KNIGHT

La rápida expansión del coronavirus fuera de China está poniendo en evidencia algunas exigencias de nuestro mundo globalizado. La primera y principal es que las fronteras no nos protegen: estamos obligados a colaborar, en particular compartiendo la información científica y social. Las economías son interdependientes, las poblaciones se desplazan y los espacios se acortan a medida que los mercados se amplían. La segunda exigencia es la de informaciones seguras y basadas en evidencias, puesto que las redes sociales permiten la fácil difusión de noticias falsas destinadas a satisfacer el gusto malsano por historias fantasiosas y de terror. La tercera es el papel del Estado, como garante del bien público, para el que la salud es el requisito menos negociable. Pero al mismo tiempo es indispensable el comportamiento responsable de los ciudadanos, que deben permanecer serenos y atentos ante eventuales síntomas: los mismos que los de la gripe. El coronavirus se contagia de persona a persona, no a través de objetos que hayan podido estar en contacto con personas contagiadas.

Nuestro país ha conocido en el pasado epidemias que hemos sabido vencer, de la misma manera que libramos batalla contra infecciones endémicas como el dengue. Lo más importante sigue siendo guardar la serenidad, practicar con regularidad el lavado de manos, evitar exponerse a estornudos y toses y acudir a centros de salud ante la primera sospecha de síntomas. Nos hallamos en el momento de mayor incertidumbre, como confirma el responsable de la Organización Mundial de la Salud en China, Bruce Aylward, quien afirma que “el mundo tiene que gestionar su preparación a mayor escala. Y hacerlo rápidamente”.

Salkantay

La identificación del nuevo virus que llamamos coronavirus ha sido un paso de la ciencia que intenta comprender la evolución de la naturaleza, aún en sus elementos más pequeños. Lo mismo sucede, en otra disciplina, con el cambio climático, que en nuestro país tendrá consecuencias catastróficas si no reaccionamos a tiempo. El satélite Perú-Sat, aunque le pese a sus detractores, ha mandado desde el espacio imágenes sobre el estado actual de uno de los nevados más altos y emblemáticos de nuestro país, el Salcantay. Ubicado en el distrito de Santa Teresa, no lejos de Machu Picchu, la primera ascensión al Salcantay se produjo en 1952. Desde entonces ha perdido cerca del 60% de su superficie glaciar. Las imágenes procesadas por la Comisión Nacional de Investigación y desarrollo aeroespacial, CONIDA, confirman que las inundaciones producidas en la selva del Cusco han sido agravadas por el desprendimiento de grandes bloques de hielo y rocas del Salcantay, el punto más alto de la cordillera de Vilcabamba. Especialistas del Instituto Nacional de investigaciones en glaciares y ecosistemas de montaña han llegado a la laguna al pie del Salcantay y alertan sobre los graves riesgos de desborde en caso de nuevos desprendimientos. La reducción y eventual desaparición de los glaciares tendría consecuencias irreparables en las centrales hidroeléctricas, las áreas de cultivo y finalmente las ciudades.

Ciudades sostenibles

Y en víspera del Foro ciudades sostenibles que RPP organiza mañana en el campus de la Universidad Católica, conviene destacar un artículo del presidente del Banco interamericano de desarrollo. Luis Alberto Moreno comienza afirmando: “Si hay un servicio público que simbolice la frustración popular manifestada en las masivas protestas en América Latina, se trata del transporte urbano”. Moreno recuerda en Gestión que “los gobiernos de los países industrializados subsidian estos servicios, en parte porque son vistos como un bien público que hace que sus ciudades sean más productivas, limpias y vivibles”. Moreno sostiene que los subsidios al transporte no deben ser considerados una “pérdida de recursos… sino inversiones estratégicas que generan grandes réditos económicos, sociales y ambientales”. Y concluye que es necesario “diseñar sistemas que reflejen las verdaderas prioridades de la gente… lo que sería un primer paso hacia la reconfiguración de nuestras ciudades para que la vivienda, la seguridad, los espacios verdes y el transporte … sean asequibles para todos”. Desde ya, su texto es una contribución para el Foro sobre ciudades con futuro.



