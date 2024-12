Ministra Desilú León niega vínculo de Dina Boluarte y Fredy Hinojosa con Frigoinca, empresa investigada por caso Qali Warma

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Ministra de Comercio Exterior niega vínculo de Dina Boluarte y Fredy Hinojosa con Frigoinca, empresa investigada por caso Qali Warma

Desilú León afirmó que la empresa Frigoinca no tuvo una relación contractual con el Ejecutivo cuando la presidenta Dina Boluarte era titular del Midis. | Fuente: Andina

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, rechazó rotundamente que exista un supuesto vínculo entre la presidenta Dina Boluarte y su vocero presidencial Fredy Hinojosa con Frigoinca, empresa que viene siendo investigada por proporcionar presuntos alimentos en mal estado para el programa Qali Warma.

“No existe tal vínculo. Palacio ha emitido un comunicado y totalmente queda desvirtuada la relación de la presidenta con esta empresa y también en el caso del jefe de gabinete de asesores del despacho presidencial, el señor Fredy Hinojosa. Es un profesional, ha trabajado en el Midis, pero se ha descartado su participación con esta empresa cuestionada”, expresó la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Las declaraciones de León se dan luego de que el programa Punto Final asegurara que Frigoinca empezó a obtener contratos con el Estado cuando el vocero de la presidenta era director ejecutivo del programa Qali Warma y la actual mandataria ejercía como la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Además, de acuerdo con el dominical, Hinojosa viene siendo investigado con Nilo Burga, presidente del directorio de la empresa Frigoinca, por un caso de presuntos sobornos a autoridades para favorecer la distribución de la conserva Don Simón.

En ese sentido, la ministra de Comercio Exterior y Turismo resaltó el comunicado difundido por la Presidencia tras el reportaje. En el texto, el Ejecutivo negó que Frigoinca haya tenido alguna relación contractual con Qali Warma durante la gestión de Dina Boluarte. Además, aclaró que la empresa recién se ha convertido en proveedor del programa a partir del 2024 a través de consorcios.

“De acuerdo con la información objetiva y lo que se encuentra en el comunicado, la relación de esta empresa no data de la época en que la presidenta era titular del Midis. La empresa ha sido partícipe de los procesos de Qali Warma en el año 2024 a través de un consorcio”, acotó.

Ministra rechaza comentarios de la diseñadora Anis Samanez

Este fin de semana, la diseñadora Anis Samanez estuvo en el ojo de la tormenta por sus polémicas declaraciones en el evento Orígenes 2024, de la Asociación de Moda Sostenible del Perú. La modista señaló que se sintió incomoda luego que la comunidad shipiba rechazó entregarle de forma gratuita sus conocimientos sobre el arte kené.

“De frente me dijeron que no, me querían cobrar, ni les cuento cuanto me querían cobrar”, fueron las palabras de la diseñadora al contar su experiencia con la comunidad shipiba.

Tras las expresiones de Samanez, la ministra Desilú León rechazó sus declaraciones y exhortó a la modista a rectificarse.

“No las compartimos y esperamos que se pueda rectificar”, finalizó la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.