En este Día de la Mujer, recordamos a las mujeres que vienen haciendo historia en nuestro país. Tal es el caso de Eneida Melgar Humala, la primera cirujana cardiovascular infantil en el Perú.

Ella contó su historia para RPP Noticias y resalta que una de las principales motiviaciones que tuvo para continuar en este rubro médico fue "el amor hacia el prójimo".

"Estuve cuatro años en el Hospital Hipólito Unanue, lo cual me permitió afianzarme como mujer en esta especialidad para poder desarrollar tan compleja diferencia. Yo quería hacer una especialidad y salir para desarrollarme e hice mi pase al Hospital del Niño", cuenta en La Rotativa del Aire.

Ayacuchana de nacimiento, la cirujana vino a las 14 años a Lima y gracias al apoyo de sus padres, tomó la decisión de estudiar medicina. "Mis padres seguían trabajando y los hermanos siempre para adelante, nunca hubo pretexto", precisa.

"Desde pequeña me gustaba a ser médico y eso lo veía en mis padres. Tuve la suerte de haberme formado en una familia donde todos eran profesionales y no había forma de quedarse atrás", agrega.

Carrera profesional

Eneida Melgar precisa que contar con referentes dentro del campo donde uno se desarrolla es muy importante. En su caso, es el de la ex ministra de Salud, Zulema Tomas.

"Cuando estaba en el Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña, la referente era la doctora Zulema Tomas. Lidereza en esta actividad médica. Ella trabajo conmigo muchos años y luego pasó a ser la directora en San Borja, luego ministra de Salud. Que mejor referente que ella para seguir trabajando con entusiasmo", expresa.

La médico cirujana además cuenta que sin el apoyo de su familia no hubiese podido llegar a donde está. "La medicina es un campo muy apasionante en general. Es importante la formación en el hogar, ahí está el kit del asunto. Si no tenemos a la familia, a nuestros padres, de seguir el ejemplo, no concluiríamos nada", sostiene.

