¿Se ha avanzado en políticas de inclusión para las personas autistas en el Perú?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cada 2 de abril, se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 con el propósito de promover una mayor comprensión sobre el trastorno del espectro autista (TEA).



Esta jornada busca sensibilizar a la sociedad acerca de las dificultades que enfrentan las personas con autismo, fomentando la inclusión y el respeto, así como la importancia de ofrecer apoyo adecuado para su desarrollo integral.

En el marco de esta fecha, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, presidida por la parlamentaria Francis Paredes, ha organizado una serie de actividades que buscan sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista (TEA).



Entre las actividades programadas se destaca la feria "Emprende TEA", un evento donde personas con autismo y sus familias podrán exhibir y vender productos elaborados por ellos. Además, se llevará a cabo la ceremonia "Luces por el Autismo", en la que el frontis del Congreso de la República se iluminará de azul como símbolo de apoyo y concienciación sobre el autismo. También, en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso, se realizará la conferencia de prensa "Juntos por el Autismo", en la que se presentarán los avances y los desafíos en las políticas de inclusión para las personas con TEA.



¿Se ha avanzado en políticas de inclusión para las personas con autismo en el Perú?



En el Perú, a pesar de los esfuerzos por avanzar en políticas de inclusión para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), aún queda un largo camino por recorrer. La congresista Francis Paredes Castro, presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, expresó en el programa Ampliación de Noticias que, en los últimos años, las políticas implementadas por el Gobierno "no han sido las mejores" para atender las necesidades de los miles de peruanos con TEA y otras condiciones especiales.



"No han sido las mejores porque, obviamente, nosotros desde el espacio y conociendo cómo se ha venido trabajando, en las mallas curriculares no se encuentran, por ejemplo, el tema de poder enseñar a los docentes de las universidades y los tecnológicos el lenguaje de señas, el lenguaje de braille y otros temas. Por eso yo digo que es un retroceso, porque nuestra sociedad no está identificada con este otro grupo o un buen porcentaje de peruanos y no hay casi un nivel de sensibilidad que deberíamos tener todos desde el primer nivel de aprendizaje que son nuestros niños", indicó la parlamentaria.



Paredes Castro mencionó que, en los últimos meses de fiscalización a diversas instituciones educativas del país, se ha identificado un porcentaje considerable de niños del nivel inicial con diferentes condiciones, incluyendo el Trastorno del Espectro Autista (TEA).



La congresista recordó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que uno de cada 100 niños en todo el mundo tiene autismo, lo que subraya la importancia de implementar políticas y estrategias educativas que garanticen la inclusión y el adecuado acompañamiento de estos niños desde temprana edad.



Se estima que uno de cada 100 niños en todo el mundo tiene autismo | Fuente: Freepik