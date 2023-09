"¡A disfrutar la vida como se debe!": el testimonio de dos personas que recibieron un trasplante de corazón

Irka Arica es una madre de familia que hace dos años se vio beneficiada con la donación de un corazón. Luego de un largo proceso de recuperación, ella ahora agradece a la familia de su donante por permitirle seguir viviendo y darle la oportunidad de disfrutar los días junto a su esposo e hija. "Estoy muy feliz porque tuve la dicha de que la familia de mi donante, a pesar de todo su dolor, aceptara donarme el corazón y poder vivir, porque yo ya estaba en las últimas, sentía que mi organismo ya no daba para más", relató Arica a RPP Noticias.

29 Sep 2023 - 03:00

La señora Irka Arica mencionó además que su vida ha cambiado mucho desde el trasplante de corazón, pues ahora enfrenta los problemas de una manera diferente. "Con esta segunda oportunidad me gusta ayudar a las personas (...) Antes no tenía esperanza, ahora veo los problemas de una manera más mínima y me van a ver sonriendo", señaló.