Dirigente ayacuchano sobre cierre de minas: "Tiene que darse cumplimiento a acuerdos, el pueblo está pendiente"

Vecinos de Cora Cora en la reunión del último viernes 19 con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez. | Fuente: PCM

El vicepresidente del frente de defensa de Parinacochas (Ayacucho), Che Bernaola Torres, dijo este martes que confía en la palabra de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sobre el cierre de cuatro operaciones mineras en la zona de sur de Ayacucho, y señaló que la población estará pendiente del cumplimiento de esa medida del gobierno.

"Tiene que darse cumplimiento a estos acuerdos, caso contrario el pueblo está pendiente", dijo al enviado especial de RPP Noticias en Cora Cora (Parinacochas).



El último viernes, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció que no habrá "ninguna ampliación más" para "la exploración y explotación" de cuatro operaciones mineras en el sur de Ayacucho, a donde acudió a conversar con comunidades en conflicto con las empresas Ares, Apumayo y Sami. El encuentro terminó con el acuerdo de la creación de una comisión que se encargará de negociar el inicio del plan de cierre -un mecanismo legal que regula el cese de operaciones mineras- de las minas Inmaculada, Pallancata (Ares), Apumayo y Breapampa (Sami).

Bernaola Torres dijo el acuerdo no ha sido "un anuncio unilateral" de la jefa del gabinete, sino resultado de un diálogo "con el pueblo"



"Esto los hemos hecho en una reunión amplia, abierta con presencia de tres provincias y parte de Arequipa. Esto también es el resultado de una lucha de más de 10 años que hemos bregado con gobiernos pasados y nunca nos han escuchado", dijo.

"Sí o sí se tiene que cumplir cronograma de cierre"

El dirigente afirmó que la minería no los beneficia "en nada" pues "los trabajadores son de Arequipa, de Puno, de otros lugares" y solo contratan a 5 o 10 personas de la provincia "para justificar". Además, sostuvo que en la zona son principalmente ganaderos y agricultores.

Insistió el que cierre de minas responde a un "clamor general" del pueblo que "ya no soporta más abuso, más contaminación de sus aguas, de sus ríos".

"Estamos defendiendo el futuro nuestros hijos; no por defender los bolsillos de unos cuantos millonarios, no por defender la situación laboral como ellos dicen de unos 54 mil, vamos a exponer el futuro de toda una región", manifestó.

Respecto a la reunión que sostuvieron la noche del lunes ministros de Estado y representantes de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en búsqueda de un entendimiento tras el anuncio de Mirtha Vásquez, dijo que la población afectada hará que se cumpla el acta que estableció un cronograma para el cierre de las minas.

"En el acta dice bien claro, se ha conformado una comisión ejecutiva, no es de diálogo. Sí o sí, de acuerdo a las leyes, se tiene que cumplir con este cronograma", dijo y recordó que el acuerdo precisa que "no habrá más autorizaciones, ampliaciones no concesiones (mineras) en las cabeceras de cuenca).

