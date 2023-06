Dirigentes Kakataibo piden mayor atención ante amenazas de mafias dedicadas al tráfico de tierras y narcotráfico

El viernes 16 de junio a las 6:00 p.m. en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), diversos líderes indígenas contarán sus testimonios sobre las amenazas que afrontan constantemente las comunidades del territorio Kakataibo , como el narcotráfico y el tráfico de tierras . Previo al encuentro de este viernes, Ronald Pino, miembro de la directiva de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), conversó con RPP Noticias y mencionó que los líderes indígenas han tenido que venir hasta la capital limeña para ser escuchados, ya que los gobiernos locales y regionales no hacen caso a sus denuncias.

El miembro de la Fenacoka detalló que las mafias dedicadas al tráfico de tierras, narcotráfico, minería y tala ilegal han asesinado en la Amazonía a más de 31 dirigentes nativos por defender sus tierras de las invasiones y deforestación y; sin embargo, "hasta el día de hoy no hemos tenido resultados del Estado". "Todos esos asesinatos han quedado impunes, no hay investigación. La Fiscalía no ha hecho nada, ni la Policía", lamentó.