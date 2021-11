Presidente Pedro Castillo. | Fuente: Presidencia

El presidente Pedro Castillo anunció que haría un balance de lo actuado desde que llegó a la presidencia. En uno de los párrafos iniciales señaló: “Desde el primer día nos pusimos a trabajar arduamente y puedo decir que hemos logrado cosas muy importantes en estos 100 días”. Por eso, se mostró indignado contra un sector que “con poca vergüenza me dice que no he hecho nada”. Y formuló nuevamente su imagen de sí mismo como el cambio mayor en la historia de nuestra República: “… ellos en 200 años no hicieron nada por la patria… sin embargo, cuando un campesino entra al gobierno le exigen que en 100 días resuelva todos los problemas del país”. ¿Se dará cuenta Castillo que si habla de 200 años, eso incluye a San Martín y a Bolívar, y a muchos gobernantes honrados y patriotas que contribuyeron en la medida de sus posibilidades?

El presidente no parece comprender que no existe un “ellos” genérico responsable de todos los males, así como tampoco existe “un pueblo” homogéneo, destinado a crear un país completamente diferente si acepta que el presidente sea su caudillo. La verdad es que Castillo tiene pocos logros que mostrar y más le valdría dar muestras de modestia para definir y ejecutar políticas públicas con calendario y presupuesto. Hacer política no consiste en instalarse en una mitología en la que el jefe redentor aparece como un nuevo Adán, capaz de crear el lenguaje y poner por primera vez las cosas en funcionamiento. Rescatemos, pese a todo, que el discurso culminó con un llamado a “todos los hombres y mujeres del Perú sin distingos de ninguna naturaleza… a las fuerzas políticas, los empresarios, los trabajadores para decirles que ahora es el tiempo de la reconstrucción nacional”. Decir eso no es todavía un logro, pero sí expresa una actitud que permite la esperanza.

