Documental sobre el papa León XIV gana el Premio Martín Fierro Latino 2025: "Es para Chiclayo y todo el Perú"

Horacio Vergara Arancibia, director del audiovisual, dedicó el premio al pueblo de Chiclayo. | Fuente: RPP

El documental ‘De Chiclayo al Vaticano: el camino del papa León XIV’, que relata la vida de Robert Francis Prevost en el norte del Perú, obtuvo el Premio Martín Fuero Latino 2025 en la categoría Educación y Cultura.

En declaraciones a RPP desde Miami, Horacio Vergara Arancibia, director del audiovisual, dedicó el premio al pueblo de Chiclayo, ciudad peruana donde el pontífice pasó más de 40 años antes de ser llamado a Roma por su predecesor Francisco.

“Esto es para toda la gente de Chiclayo, para la gente de fe, para ese pueblo fiel que dijo el papa. Este Martín Fierro es para Chiclayo y para todo Perú. Yo creo que la noticia no soy yo, la noticia es el documental del papa. Si bien nosotros, como equipo de producción, realizamos y agradezco a todo el equipo que hizo posible esta producción, pero este es un premio para la gente de fe de Chiclayo, para la gente que ama a Dios, que está día a día pensando en Dios y se siente feliz por esta noticia del papa”, manifestó en Encendidos.

Asimismo, Vergara agradeció a los ciudadanos y autoridades de Chiclayo que hicieron posible que se realizara el documental del pontífice.

“Me acuerdo de toda la gente que hizo posible que hiciéramos este documental: la gente de Chiclayo, los comedores populares, los niños de los colegios, autoridades que participaron, el mismo papa que nos dio una oportunidad de aceptarnos en el Vaticano. Es un reconocimiento para toda la gente, no solo para el equipo”, sostuvo.

La edición 2025 de los premios se llevó a cabo en la ciudad de Miami (EE.UU.), donde Vergara y su equipo fueron reconocidos por su trabajo.

Otro premio para el documental del papa León XIV

Además, Vergara anunció que su equipo también ha sido nominado en el Festival Internacional del Cine de Salerno, que se lleva a cabo desde el 24 hasta el 29 de noviembre, en Nápoles (Italia). Según señaló el director, han sido informados que son vencedores de la edición 79 del evento.

“Me estoy yendo a Italia, a Salerno. Estamos nominados, ya nos oficializaron que somos ganadores de la 79 edición del Festival Internacional de Salerno. También allá vamos a buscar el premio [allá]. Nos sentimos orgulloso de haber hecho este trabajo tan lindo del papa”, concluyó.