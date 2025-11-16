Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Papa León XIV expresó su pesar por el accidente de bus en Arequipa que dejó 37 muertos

Papa León XIV.
Papa León XIV. | Fuente: Europa Press 2025 | Fotógrafo: Stefano Spaziani / Europa Press
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Tras el Ángelus, el sumo pontífice lamentó el accidente ocurrido el último miércoles en Ocoña y señaló que los accidentes de tránsito ocurren “muy a menudo por comportamientos irresponsables”.

El papa León XIV ha expresado este domingo su pesar por el "grave" accidente de bus en el sur de Perú que se ha saldado con 37 muertos y ha asegurado su oración por las víctimas, los heridos y las familias damnificadas.

"Deseo asegurar mi oración por las víctimas del grave accidente vial del pasado miércoles en el sur de Perú. Que el Señor acoja a los difuntos, sostenga a los heridos y conforte a las familias en luto"; dijo tras el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.

El pontífice estadounidense, también con nacionalidad peruana por los muchos años que pasó en la misión y como obispo en el país andino, lamentó así este accidente de autobús que cayó por un barranco dejando 37 muertos y 27 heridos.

La justicia ha ordenado la detención del conductor de la furgoneta que presuntamente causó el accidente en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Ocoña, al chocar frontalmente con el autobús de pasajeros siniestrado.

Posteriormente, dado que este tercer domingo de noviembre se celebra el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, León XIV recordó a las víctimas de este fenómeno causado, dijo, "muy a menudo por comportamientos irresponsables".

"Que cada uno haga sobre esto un examen de conciencia", instó.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
León XIV Arequipa Accidente de tránsito

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA