Dos mil policías avanzan en contingentes para desbloquear la Panamericana en el Norte y el Sur

Unos dos mil agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran repartidos en las regiones de la Libertad e Ica -con mil miembros en cada zona- para despejar varios tramos de la carretera Panamericana que se encuentran bloqueadas por trabajadores agroindustriales desde la noche del domingo.

Los manifestantes, quienes exigen mejoras laborales y salariales, volvieron a toma la carretera en protesta contra la demora en el Congreso de la aprobación de la nueva Ley de Promoción Agraria, luego de que se derogara la anterior tras cinco días de protestas en noviembre.

En comunicación con RPP Noticias, el comandante general de la PNP, César Cervantes, dijo que el operativo se inició a las 6;00 a.m. de este martes y tiene como objetivo liberar la vía para el libre tránsito en siete tramos en La Libertad y cuatro en Ica.

El oficial indicó que será un operativo de largo aliento, porque los trabajadores en protesta vuelven a bloquear las vías luego de ser liberadas por la Policía.

Asimismo, informó que desde el domingo la Policía ha intentado entablar un diálogo con los trabajadores, pero no se concreta porque no hay representantes identificados de los manifestantes. "No hay dirigentes que representen legítimamente a esos actores [...] en los bloqueos se acercan (algunos trabajadores) pero no tienen necesariamente la representatividad", dijo.

Desde la zona el Álamo en Subtanjalla, Ica, el comandante PNP Ascues al mando de 120 agentes de la Dinoes, dijo a RPP que esperaba órdenes superiores para iniciar el desbloqueo de ese tramo de la carretera a la altura del kilómetro 300 de la Panamericana Sur.

El oficial informó que otros 900 agentes se encontraban en las zonas de Barrio Chino y la Nueva expansión urbana, los que "vienen de norte a sur limpiando la vía".

También indicó que en los tramos anteriores ha sido necesario el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Además, aseguró que en el operativo la Policía hará uso de las armas permitidas por la Constitución y las normas policiales: escopetas lanza gas, balas de gomas, cascos y escudos protectores. "No usamos bala de fuego para este tipo de operaciones, no está permitido el uso de la perdigoneras.

Los bloqueos en la Panamericana Sur se reportaron en los siguientes puntos: Km 150 (Cañete), Km 212 (San Clemente - Pisco), Km 273 (Ica), Km 291 (Ica) y Km 300 (Ica),

En La Libertad, hasta el momento, la Policía a logrado abrir la vía en un tramo de la zona de Alto Salaverry. Hacia las 11 de la mañana agentes de la Dinoes empezaron a la lanzar bombas lacrimógenas para despejar el puente Virú.

Un contingente de 120 policías avanzan por la Panamericana Sur en Ica la mañana de este martes. | Fuente: RPP Noticias