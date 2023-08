Dueño de Aionia niega conocer a exministro Alfonso Adrianzén y señala que pago de S/41 millones a su empresa fue legal

Carlos Valdivia, dueño de la empresa Aionia, señaló que no conoce al exministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, quien ha sido denunciado constitucionalmente por presuntamente haber solicitado que EsSalud pague más de 41 millones de soles a dicha compañía por un contrato para la entrega de pruebas COVID-19, el cual no habría sido cumplido.

El empresario manifestó que no ha tenido ninguna comunicación ni trato con el extitular del Ministerio de Trabajo ni con ninguna persona del Ejecutivo, incluida la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Añadió que tampoco solicitó algún tipo de apoyo para que el Estado reconozca la deuda por laudo arbitral de EsSalud con Aionia por el contrato mencionado, sino que se logró el pago por ley.

“No conozco al señor Adrianzen, al señor Otárola, a la presidenta, a la asesora que la han nombrado también de manera muy alegre. La verdad que es bastante risible, porque las personas que han nombrado, no conozco a ninguno de ellos, no conozco a ninguno de los demás, no he conversado con estas personas ni personalmente ni por intermedio de nadie, en mi vida he visto a alguna de estas personas”, indicó al dominical Panorama.

“Lo que se ha hecho es justicia, a través de la ley. En ningún momento, he aceptado ningún acuerdo ni absolutamente ninguna ayuda de nadie, es por eso que todo lo hemos manejado de manera legal y hemos cumplido nuestro contrato hasta el final”, añadió.

Señala que su empresa se ha perjudicado con proceso

Respecto del oficio que envió al exministro Adrianzén, el empresario sostuvo que este documento fue remitido luego de que Aionia ganara el arbitraje al Estado para que EsSalud realice el pago de los 41 millones de soles.

Precisó que el oficio fue remitido tanto al exministro como al titular de EsSalud, pues dicha entidad está adscrita el Ministerio de Trabajo y era necesario hacerles presente el resultado del proceso para que se realice el pago.

Asimismo, Valdivia sostuvo que todo este proceso solo ha perjudicado a su empresa y que hubiera preferido no hacer ningún contrato con el Estado. En esa línea, cuestionó que el Estado sí cumpla con sus deudas tras laudos arbitrales con empresas extranjeras, pero cuando se trata de empresas nacionales no se actúe de forma similar.

“No es justo que las empresas peruanas las exploten, las hagan quebrar y de esta manera hagan quebrar negocios que recién están empezando. ¿Qué pasaba si EsSalud no me pagaba? Cada día que pasaba se incrementaban los intereses”, indicó.