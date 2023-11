Exalcalde de Andahuaylas: autorizar el uso del canon y sobrecanon para la seguridad ciudadana es "una medida errónea"

01 Nov 2023 - 01:26

Situación del Hospital de Andahuaylas: En otro momento de la entrevista, Villanueva Nuñez recordó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, dijo en su mensaje por 28 de julio que este año se iban a reiniciar las obras del nuevo Hospital de Andahuaylas que se encuentran paralizadas hace más de 7 años. No obstante, advirtió que hasta el momento la mandataria no cumple con su promesa. "No hay nada, no hay en el presupuesto un solo centavo para el hospital y la situación de la salud en Apurímac es gravísima. La anemai avanza, la desnutrición sigue avanzando, las enfermedades no hay quien las cure", denunció.