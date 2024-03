El 43 % de peruanos cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, según Ipsos

Apenas un 43 % de los peruanos cree que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, según una encuesta de Idea Internacional, elaborada por Ipsos Perú.

La encuesta reveló que al 29 % le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, mientras que el 23 %, señaló que en “algunas circunstancias” un gobierno autoritario puede ser preferible.

De estos dos últimos grupos, que suman el 52 %, el 27 % señaló que sí estaría a favor de un régimen autoritario cuando los líderes democráticos hacen un mal trabajo, el 24 % en situaciones de alta inseguridad ciudadana y el 23 % cuando los servicios públicos no funcionan.

El estudio también reveló que cerca de la mitad de los peruanos (44 %) muestra tolerancia hacia las formas de autoritarismo consultadas. Esta inclinación se percibió en Lima, las regiones del centro y norte y aquellos con educación básica.

“La lógica del fin justicia los medios”

En La Rotativa del Aire-Edición Mediodía, el politólogo Jeffrey Radzinsky señaló que el estudio revela que prácticamente un sector de la población está dispuesto a dejar atrás las libertades que otorga un Estado democrático a cambio de que un Gobierno solucione los problemas vinculados con la corrupción, la inseguridad ciudadana y el desempleo.

“Un sector grande estaría puesto a ceder sus libertades a posturas autoritarias cuando se resuelven problemas; es decir, la lógica del fin justica los medios”, detalló.

“Esto es una democracia y acá no se está violentando, pero hay sectores que dicen ‘miren a mí no me importa que tan democrático es si los resultados son efectivos”, agregó.

Radzinsky afirmó que este tipo de encuestas deben servir para que las autoridades canalicen la posición de un sector del país que no se siente escuchado y, además, cree que sus gobernantes “no rinden”.

