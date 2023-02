| Fuente:

El español que se habla en nuestro país ha incorporado numerosas palabras quechuas que todos comprendemos: huaco, cancha, chacra, chicote, guano, ojota, yapa. Entre ellas, figura también la palabra huaico, que nos es tan familiar que tenemos dificultades para encontrar su equivalente en español. Los huaicos forman parte desde siempre de la geografía de nuestro país que está marcada por los Andes, que dividen la caída de las aguas iniciadas en sus cumbres hacia la selva o hacia la costa. En ambas vertientes de los Andes se producen huaycos. Y desde que tenemos registro, los huaicos de enero, febrero y marzo pueden arrasar localidades, causando muerte y desolación. Eso ha sucedido hace dos días en la provincia arequipeña de Camaná, donde existen centros poblados que fueron en su origen campamentos de mineros informales. Expresar nuestra solidaridad con los deudos de las víctimas no basta. El Estado tiene que desplegar su ayuda, comenzando con la provisión de agua y viveres, antes de garantizar que los que han perdido sus viviendas puedan dormir bajo techo. Pero no podemos dejar de reconocer que los huaicos matan porque el Estado ha sido incapaz de un ordenamiento territorial que evite la implantación de migrantes en áreas expuestas al riesgo. Los huaicos no son imprevisibles como los terremotos. Son la consecuencia de la acumulación de agua que inevitablemente termina por fabricarse salidas hacia abajo. Incluso en las grandes ciudades existen quebradas con gran densidad de construcción, como vemos por ejemplo en Chosica. Es natural que nadie quiera renunciar a su domicilio, que con frecuencia es autoconstruido y que constituye el capital producido por una vida de trabajo y sacrificios. El planeamiento urbano es cada vez más necesario en nuestro país. Pero, claro, para eso hace falta autoridades liberadas de la lucha por la sobrevivencia en que se ha convertido entre nosotros la política.

Las cosas como son