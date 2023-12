El fallido golpe de Pedro Castillo: un repaso de lo que ocurrió el 7 de diciembre y el análisis de expertos y políticos

Señaló, asimismo, que lo mostrado por el gobierno de Dina Boluarte hasta la actualidad no ha tenido mayores reacciones políticas para atender las demandas de la población, por lo que no está seguro de qué tan favorable sea para la mandataria sacar al premier Alberto Otárola como un gesto para reconciliar al Perú.

Además de ello, la cuidadanía está esperando la reinvindicación del gobierno de turno, pues todavía no se han cumplido con los compromisos para acortar las brechas en la región. "Uno es la contaminación que se vive por la minería ilegal, la minería no formal y la mediana minería (...) No se están atendiendo las prioridades en el tema de descontaminación, se ha perjudicado bastante al sector agropecuario y eso no se está atendiendo inmediatamente. Lo que se quiere es encontrar (una solución) en conjunto e integral a esa situación", refirió.

Para finalizar, el congresista Zeballos Madariaga resaltó que en Puno la población está desilusionada con la gestión del expresidente, pues no estuvo la altura de las circunstancias al no cumplir con los compromisos que había adquirido. Añadió que cada vez es menor el apoyo que tiene Pedro Castillo en Puno y el principal peidido es que hayan nuevas elecciones para que entre una nueva clase política.

07 Dec 2023 - 01:49

De acuerdo con el congresista, sus colegas del Parlamento no sabían en un primer momento que el expresidente tenía planeado dar un golpe de Estado, incluso hubo "mucha incertidumbre" porque no sabían de qué lado estaban las fuerzas del orden. "Se generó un vacío de información, no sabíamos cómo reaccionar, si ibamos a poder entrar al Congreso o no. Decidimos ir de todas maneras a ver qué iba a pasar y luego de llamadas, deliberaciones y coordinaciones nos enteramos que las Fuerzas Armadas y policiales no estaban con el señor Castillo. Eso fue determinante", destacó.