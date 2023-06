El Niño: gobiernos regionales no han ejecutado ni el 50 % de su presupuesto para la prevención de desastres en 2023

La Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos advirtió que el Fenómeno El Niño regresó oficialmente y que es probable que produzca un clima extremo en la región. En nuestro país, existe un 84% de probabilidad de que este evento “sea moderado para el final de año”, lo que, según el geólogo Patricio Valderrama, nos complicaría bastante con las lluvias que tendríamos para el siguiente verano.

Ante este panorama, tenemos que más de 8 millones de personas están en riesgo ante huaicos e inundaciones producidos por este fenómeno, según el último reporte del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).

¿Qué están haciendo las autoridades para prepararse? De acuerdo con la Política Nacional de Gestión de Desastres, los gobiernos regionales y locales son los responsables de formular, evaluar, organizar, fiscalizar y ejecutar los procesos para la preparación ante desastres. Sin embargo, al revisar los datos del Portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) vemos que, hasta el momento, ninguna región ha ejecutado ni el 50% del presupuesto que se les ha asignado.

Lento avance en ejecución de proyectos

Áncash es la región con la mayor cantidad de población (225,780 personas) en riesgo muy alto ante posibles deslizamientos o huaicos producto del Fenómeno El Niño, según el Cenepred. Pese a ello, y a que el MEF le ha otorgado 29 millones de soles en la partida 0068 de Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, solo ha ejecutado -hasta la fecha- el 11%.

La región que le sigue es Piura, con 207,766 personas en riesgo muy alto. Actualmente, el MEF le ha asignado un presupuesto de S/ 85 millones para prepararse ante el eventual fenómeno, una cifra que se ha duplicado desde el presupuesto inicial que era de S/ 40 millones. Sin embargo, el avance en materia de prevención ha sido de 18.7%.

A Ica se le otorgó inicialmente S/ 17 millones, pero luego este monto fue modificado a S/ 230 millones, convirtiéndose así en la región a la que más fondos se le ha asignado. El avance de la ejecución de estos recursos hasta la fecha, sin embargo, es de solo 17.60%.

Actualidad Falta una mayor articulación entre los gobiernos locales para la preparación ante desastres, afirma el Cenepred.

Más prevención y no solo atención ante la emergencia

Las regiones que han ejecutado menos del 10% de su presupuesto para la prevención de desastres son Tumbes, Puno y Lambayeque. Entre ellas suman un total de 124 mil personas y 34,233 viviendas en riesgo alto ante deslizamientos o huaicos producto de El Niño.

El especialista en análisis territorial del Cenepred, Vladimir Cuisano, explica que los gobiernos regionales están concentrando sus acciones en la atención de las emergencias y no en la prevención o reducción del riesgo. “Todos están trabajando por su lado y no se están articulando dentro de las propias instituciones. Todavía no aprenden a trabajar de manera organizada o articulada con otras municipalidades o, por ejemplo, en mancomunidades, que generaría un gran ahorro al Estado”, comenta.

El experto añade que la respuesta de las autoridades ante las precipitaciones que tuvimos a inicios de año no fue la más oportuna. “Habíamos tenido un cambio de autoridades recientes y estaban conociendo el sistema. Con esa experiencia esperemos que la respuesta ahora sea óptima y oportuna, ya que el próximo evento con mayores precipitaciones se espera dentro de seis meses”, sostiene.