Las intensas lluvias han generado inundaciones y desbordes de ríos afectando diversas infraestructuras, entre ellas viviendas. | Fuente: Andina

Las inundaciones y el desborde de rios generados por las intensas lluvias están afectando a más de 45 mil personas en diversas regiones del Perú, principalmente en el norte del país.

Durante el 2022 se gastó el 67.6% de los recursos públicos destinados al reducción de la vulnerabilidad y la atención de emergencias por desastres, pero ¿realmente se invirtió en prevención?

En total los tres niveles de gobierno gastaron S/ 759 millones, y pese a que el monto gastado es mayor que en otros años, la situación actual no permite ver una gran diferencia con emergencias anteriores.

Según las cifras de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la menor inversión la hicieron los gobiernos regionales pues dejaron de ejecutar alrededor del 40% del monto que se les asignó, es decir, solo usaron seis de cada 10 soles que tuvieron disponibles.

Pese a que en zonas como el Callao y Junín se llegan a mostrar una ejecución del 100% de sus recursos, en varias regiones se observa que la ejecución fue de bastante baja, especialmente en las regiones del norte.

Las regiones del norte más rezagadas en esta inversión son Lambayeque y Tumbes, que invirtieron menos de la mitad de lo asignado para estas emergencias.

En Lambayeque solo se usó el 4.3% del total destinado para la prevención de desastres naturales, mientras que en Tumbes se usó un 21% del presupuesto y en Piura gastaron un 52% de sus recursos.

Al revisar en el portal de Transparencia se observa que Lambayeque solo usó este mínimo presupuesto en la creación del servicio de protección y control de inundaciones en el margen izquierdo del río La Leche en el sector El Culpón, en el distrito de Illimo, mismo que ahora luce inundado y con viviendas destruídas debido al desborde del mencionado río.



La situación es más crítica si tenemos en cuenta la inversión propia de los municipios en Lambayeque, pues en promedio gastaron S/ 0 en prevención de desastres durante el 2022. Según los datos del MEF, el año pasado los distritos de Túcume, San José, Olmos y Mochumi no gastaron ni un céntimo en la prevención de desastres

"Las municipalidades con peor desempeño se concentraron en Lambayeque, donde no hubo inversión en 2022 relacionada con este concepto, debido al cierre de los proyectos orientados a la rehabilitación de infraestructura dañada por el fenómeno de El Niño en 2017 y la falta de avance físico en la creación de la defensa ribereña en el margen derecho del río San Cristóbal", indica un análisis de ComexPerú.

También en el norte, los municipios de Áncash y La Libertad presentaron el tercer y quinto peor gasto público en prevención de desastres.

En Áncash solo ejecutaron el 33% del presupuesto anual que se les asignó para reducir riesgos, en tanto en La Libertad, las municipalidades gastaron 56.4% de sus recursos para prevención.

¿Por qué la inversión es baja?

Los especialistas señalan que la inversión en prevención de algunas regiones y municipios resulta tan baja debido a la incapacidad para desarrollar proyectos para prevención.

"El bajo nivel de ejecución presupuestal se puede deber a varios aspectos: a que se presupuesta, pero no se tienen proyectos elaborados, habiendo proyectos no se ejecutan por incapacidad, irresponsabilidad política”, explicó hace unas semanas Mary Mollo, especialista en gestión de riesgo de desastres de la Universidad ESAN.

En esa misma línea, un informe de ComexPerú también indica que las autoridades no tienen suficentes capacidades en la gestión de prevención de riesgos, lo cual limita la priorización y planificación adecuada de las inversiones durante el año.

Hasta el 2019 se indicaba que más de la mitad de las municipalidades reportaron requerir de capacitación sobre la evaluación del riesgo de desastres y al menos un 48.9% necesitaba capacitaciones para la elaboración de planes de prevención y reducción de riesgos de desastres.

Por ejemplo, en el caso de Piura, luego del Fenómeno El Niño del 2017 y las más de 22 mil viviendas destruidas que dejó en la región, en el 2019 cerca de la mitad de sus municipalidades continuaba requiriendo capacitaciones en evaluación de riesgos.

Además de esto, cabe mencionar que, según comentó Mollo, estos desastres no solo se producen por incapacidad de ejecución “sino porque también no estamos reduciendo la vulnerabilidad que ya existe, en zonas de riesgo no podemos seguir construyendo ni permitiendo la habitación humana".