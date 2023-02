Los gobiernos regionales de Ucayali, Pasco, Lambayeque y Huancavelica no usaron ni el 10% del presupuesto que se les otorgó en el 2022 para la prevención de desastres. | Fuente: Andina

En la última semana el centro de operaciones de emergencia nacional puso en alerta a ocho regiones debido a los huaicos, mientras que el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) señala que en la sierra sur hay 108 distritos en riesgo de verse afectados.

El subdirector de gestión de información de Cenepred, Alfredo Zambrano, sostiene que el escenario de riesgo ya había sido advertido a las autoridades locales y regionales, pero no se invierte adecuadamente en planes para la prevención.

"Un factor limitante para que se implementen las medidas preventivas justamente es que no se da una continuidad a la gestión de riesgo. Recordemos que por cada dólar invertido nos ahorramos 10 dólares en reconstruir, en reparar los daños. La ejecución a nivel de presupuesto es baja", comentó en RPP.

Según el portal de Transparencia Económica del Gobierno, el año pasado se ejecutó el 68% del presupuesto destinado a nivel nacional para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, pero no todas las regiones y municipios tuvieron un adecuado uso de los recursos.

En total se estima que, a nivel nacional, quedaron alrededor de S/ 450 millones sin ejecutarse en obras públicas para la prevención de desastres.

Los gobiernos regionales de Ucayali, Pasco, Lambayeque y Huancavelica no usaron ni el 10% del presupuesto que se les otorgó, es decir, de cada 100 soles no invirtieron ni 10 soles en prevención.

¿A qué se debe esto?

Mary Mollo, especialista en gestión de riesgo de desastres de la Universidad ESAN, explicó que la inversión en prevención de algunas regiones y municipios resulta tan baja debido a la incapacidad para desarrollar proyectos para prevención.

"El bajo nivel de ejecución presupuestal se puede deber a varios aspectos: a que se presupuesta, pero no se tienen proyectos elaborados, habiendo proyectos no se ejecutan por incapacidad, irresponsabilidad política”, sostuvo.

Además, la experta señaló que estos desastres no solo se producen por incapacidad de ejecución “sino porque también no estamos reduciendo la vulnerabilidad que ya existe, en zonas de riesgo no podemos seguir construyendo ni permitiendo la habitación humana".

Actualmente se estima que hay más de 1 millón 566 mil personas en riesgo por los huaicos, así como 448,246 viviendas, 1,673 establecimientos de salud y 10,387 instituciones educativas que se ven en peligro.

En total son 19,644 centros poblados que podrían verse afectados por estar ubicados en áreas peligrosas. Los departamentos con mayor población vulnerable son Cajamarca, Áncash, Huánuco, Amazonas, Junín y Huancavelica.

Mayor impacto

La situación económica de miles de personas en estas regiones se complica teniendo en cuenta que estas zonas ya enfrentaron varias semanas de bloqueos y, en el caso de los agricultores y ganaderos, también afrontaron una fuerte sequía, considerada la peor en 58 años.

El director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, Laureano del Castillo, explicó cómo es que esto afecta al sector agropecuario.

"Una inundación afecta tierras porque el exceso de agua perjudica a los cultivos, el exceso de agua significa pérdida de nutrientes y en casos más extremos, de deslizamientos, pérdida de suelos. En el caso de animales el exceso de agua genera enfermedades y en casos extremos la desaparición de ellos", señaló.

Una de las regiones más afectadas tanto por las sequías como por los huaicos es Arequipa, donde los municipios de Mariano Melgar, Orcopampa, Cerro Colorado y Castilla no ejecutaron ni 5% de su presupuesto en prevención de desastres.

En el caso de la Municipalidad Provincial de Arequipa se evidencia que la inversión en proyectos para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres fue de 55%, lo que implica que cerca de la mitad de lo destinado no fue gastado por las autoridades.