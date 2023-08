"El problema de El Salvador en materia de seguridad ciudadana es muy distinto al del Perú", dice ministro de la Producción

"Creo que no existe un modelo a seguir en cuanto a materia de seguridad ciudadana ", dijo el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes , al ser consultado sobre la posibilidad de que en nuestro país se implementen medidas similares a las de El Salvador para combatir el crimen organizado. En diálogo con RPP Noticias, el ministro sostuvo que la problemática del Perú es distinta a la de El Salvador, pues "no tiene nada que ver con lo migratorio. Es un problema de salvadoreños con la famosa mara salvatrucha". "Creo que aquí hay que mirar que nuestra problemática es distinta, hay personas que hablan que deberíamos tener las características de lo que hace el señor Bukele en El Salvador, pero creo que cada país tiene su peculiaridad", señaló.

23 Aug 2023 - 01:52

Por otra parte, Pérez Reyes opinó sobre el proyecto de ley que busca regular el cierre de locales comerciales por parte de las municipalidades. "Lo que conviene es que la municipalidad llame la atención, incluso multe al local, pero no lo cierre porque cuando cierra un local está impidiendo que personas trabajen y que personas consuman. El cerrar locales por simples temas de formas menores no es bueno. Distinto es el caso cuando hay problemas de salud pública, ahí sí claramente el local no puede seguir funcionando. Pero si estamos hablando de cosas menores, creo que no deberíamos estar cerrando locales y hay que buscar medidas más bien que mitiguen los problemas que sí pueden detectar las municipalidades en su fiscalización", apuntó.