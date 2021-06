Fuerza Popular pide que se revise la ampliación de plazo para presentar pedidos de nulidad. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El abogado José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, consideró que los recursos presentados por Fuerza Popular en el marco de la segunda vuelta no pueden interferir con el calendario electoral debido a que "es intangible"; además, precisó que los pedidos de revisión dependerán de que se admitan los pedidos de nulidad según el horario de presentación.

"En el caso de lo que se está pidiendo revisar, que son temas de fondo, parte por el hecho de que se admitan primero los pedidos de nulidad y para eso se tiene que superar el impasse que tienen con el horario de presentación. Si no se supera lo del horario y se queda que se resuelve todo lo que se ha presentado hasta las 8 de la noche, el proceso no va a ser largo", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, el miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral opinó que el acuerdo para ampliar el horario de presentación de recursos de nulidad "no ha tenido validez" porque nunca estuvo en vigencia. Según señaló, pensar que por unos segundos este acuerdo tuvo validez, "es algo que no va".

"Lo que ocurre es que hay una consecuencia procesal. La publicación en el portado del Jurado, la notificación a los partidos evidentemente genera un efecto jurídico. En este caso se conoció extraoficialmente, por IDL-Reporteros, que existía este acuerdo. Se conoció y para la tarde se aclaró que había sido dejado sin efecto por una reconsideración", indicó.

Tello Alfaro también explicó que la Ley Orgánica de Elecciones establece "claramente" que, luego ocurrida la elección, se tienen tres días para que, adjuntado la tasa correspondiente, se presenten los recursos de nulidad ante la autoridad electoral. En base a este marco lega definido, el especialista tildó de "írrito" el acuerdo preliminar para ampliar el plazo.

"Pretendía prácticamente revivir un plazo ya vencido. Felizmente eso no llegó a salir y se mantuvo la seguridad jurídica del proceso, pero ha generado esta distorsión en cuanto a los planteamientos de Fuerza Popular, y me parece que no va por el lado de dar a entender que hubo unos minutos o segundos de vigencia, me parece que es un plazo cerrado", insistió.

