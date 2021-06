JNE inició evaluación legal a declinación irrevocable de Luis Arce. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El abogado José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, explicó que, de acuerdo con el artículo 16 de la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cargo de miembro del pleno de este organismo "es irrenunciable durante el proceso electoral". Por esta razón, comentó que el fiscal Luis Arce presentó una "declinación irrevocable" porque legalmente no puede renunciar a este puesto.

"Ahora lo que corresponde es que el presidente del JNE resuelva si vaca a este señor por la renuncia o no la acepta. En realidad, la ley no permite que le acepten la renuncia y por lo tanto se tendría que mantener en su lugar, pero si eso pasa y el señor decide no seguir asistiendo a las sesiones del pleno del Jurado, lo va a dejar sin quorum porque el Jurado solo está con cuatro miembros y solo puede funcionar con cuatro", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el especialista en derecho electoral precisó que, si el pleno del JNE se queda con tres magistrados tras la salida del fiscal Luis Arce, no va a poder resolver las apelaciones presentadas por Fuerza Popular por supuestas actas irregulares y con esto "se entramparía y llegaría a lo que parece se pretende: que el 28 de julio no haya un proclamado".

El abogado explicó que Arce ya cuenta con fiscales suplentes -Víctor Rodríguez Monteza y Pablo Sánchez-; sin embargo, señaló que el principal problema es encontrar una salida a lo que calificó como "un entrampamiento legal que impide la renuncia en elecciones". "Si se la aceptan, estarían infringiendo la norma, por eso el Jurado ha señalado que está haciendo la evaluación legal de cómo resolver esta situación", indicó.

"El tema va por el contenido de la carta, que más que jurídico tiene otra connotación porque el señor deja una serie de manifestaciones que ponen en tela de juicio la honorabilidad de sus pares y menciona que seguramente será perseguido porque además tiene algunos temas pendientes con la Junta Nacional de Justicia, entonces está poniendo el parche", indicó.

"El señor Arce tiene muchos años en la Magistratura y todos los cuestionamientos que tenga los puede dejar sentados en sus votos, los jueces hablan a través de sus votos y no a través de manifestaciones de renuncias cuando él sabe que no puede renunciar (...) Yo encuentro que hay otros móviles porque la carta no es jurídica, tiene un componente político", agregó.

Luis Arce presentó su declinación

Luis Arce, quien representa al Ministerio Público en el pleno de dicho órgano electoral, presentó su declinación a fin de que no se utilicen sus votos para “convalidar falsas deliberaciones constitucionales”.

Según precisó en una carta enviada al presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, el pleno mostró una “clara parcialización”, en cuanto al proceso electoral en curso. Dijo también que hay denuncias contra Salas Arenas que evidencian “cuestionables intenciones” sobre los resultados electorales.

La Ley Orgánica del JNE no permite la renuncia de los integrantes del pleno durante un proceso electoral. Ante esta situación, Luis Arce, pidió al órgano que acepte su decisión y comunique a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que designen a un miembro suplente que lo reemplace.

JNE evalúa declinación de Luis Arce

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que ha iniciado una evaluación legal de la declinación irrevocable que presentó Luis Arce al Pleno de dicho órgano electoral.

A través de un mensaje en la cuenta de Twitter del JNE, precisaron que tras esta evaluación tomarán medidas inmediatas a fin de evitar que la culminación del proceso electoral se vea afectada.

Agregaron que no existe ninguna prueba que demuestre un presunto fraude por parte de los organismos electorales. En esa línea, pidieron a la sociedad que respalde los principios democráticos del país.

